Bewaffneter Raubüberfall auf Bankfiliale

Kleinostheim. Ein bewaffneter Täter hat am Donnerstagabend eine Bankfiliale in der Aschaffenburger Straße in Kleinostheim überfallen. Dem Sachstand nach hat der Unbekannte die Bankfiliale gegen 17.20 Uhr betreten und die Angestellten unter Vorhalten einer Schusswaffe zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. .Im Anschluss flüchtete der Täter mit der Tatbeute – laut Polizei einen hohem Bargeldbetrag, der weiterhin Gegenstand der Ermittlungen ist – aus der Filiale. Eine großangelegte Fahndung der Dienststellen am Bayerischen Untermain und aus dem benachbarten Hessen verlief ergebnislos.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Unbekannte ist zunächst zu Fuß geflüchtet und dann in Richtung Main gelaufen ist. Dort ist der Täter laut Polizei in ein Fahrzeug gestiegen und mit diesem über den dortigen Radweg geflüchtet. pol