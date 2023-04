Betrunken und ohne Fahrerlaubnis bei Alzenau unterwegs

Alzenau. Ein 42-Jähriger wurde in der Nacht zu Samstag einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle stellte sich laut Polizei heraus, dass der Mann, der angetrunken war, den Pkw ohne die erforderliche Fahrerlaubnis führte. Gegen 1.20 Uhr wurde ein Opel Zafira von Beamten der Polizeiinspektion Alzenau in der Gerichtsplatzstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Aufgrund unterschiedlicher Verdachtsmomente wurde mit dem Fahrer des Wagens daraufhin ein Atemalkoholtest durchgeführt, der eine Alkoholisireung des Mannes in Höhe von rund einem halben Promille ergab. Im weiteren Verlauf der Anzeigenbearbeitung stellte sich heraus, dass der 42-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war, um den Opel führen zu dürfen.

