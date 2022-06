Beide Fahrer schwer verletzt

Steinfeld. Zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Motorrädern ist es am Donnerstagnachmittag auf der Staatsstraße 2437 zwischen Steinfeld und Stadelhofen gekommen. Die beiden Fahrer der Zweiräder erlitten hierbei jeweils schwere Verletzung. Eine Mitfahrerin wurde leicht verletzt. In die Ermittlungen zum Unfallhergang wurde ein Sachverständiger eingebunden.

Auf Gegenfahrbahn

Nach ersten Ermittlungserkenntnissen war ein 56-jähriger Fahrer mit seinem Kraftrad der Marke BMW auf der Staatsstraße in Fahrtrichtung Stadelhofen unterwegs, als er gegen 14.15 Uhr aus noch ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr geraten ist. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 60-Jährigen, der ebenfalls mit einem Motorrad der Marke BMW entgegenkam. Der 60-jährigeMann hatte eine 52 Jahre alte Frau als Mitfahrerin auf seinem Zweirad.

Durch die Wucht des Aufpralls erlitten die beiden Männer jeweils schwere Verletzungen. Die Frau wurde hierbei leicht verletzt. Alle drei Beteiligten wurden nach notärztlicher Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht und dort weiterbehandelt. Die beiden Schwerverletzten mussten mit Rettungshubschraubern transportiert werden.