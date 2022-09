Bei Obernau schlug Mann mit Warnbake auf Ford ein

Aschaffenburg.

Nach einer verbalen Auseinandersetzung hat am Montagabend der Fahrer eines Renaults mit einer Warnbake auf die Windschutzscheibe eines Fords eingeschlagen. Zuvor war es gegen 18:45 Uhr beinahe zu einer Kollision an der Kreuzung Röderäckern und Altenbachstraße zwischen beiden Pkw gekommen. Der Renault kam dabei laut der Zeugenvernehmung auf den Gegenfahrstreifen, sodass der 29-Jährige Fahrer des Fords ausweichen und abbremsen musste. In einer Baustelle stellte der Mann den Fahrer des Renault Kangoos schließlich zur Rede. Im Verlauf der verbalen Auseinandersetzung griff der Fahrer des Renaults nach einer Warnbake der Baustelle und schlug sie gegen die rechte Seite der Windschutzscheibe. Dabei entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.