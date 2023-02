Autodieb in Aschaffenburg festgenommen

Aschaffenburg. Beamte der Polizeiinspektion Aschaffenburg haben am Montagabend einen mutmaßlichen Autodieb festgenommen, der verdächtigt wird, einen Tag zuvor im Frankfurter Bahnhofsviertel ein Fahrzeug gestohlen zu haben. Dies teilte die Polizei am Dienstag mit.

Um kurz vor 23 Uhr geriet ein Ford Mondeo im Aschaffenburger Stadtgebiet in eine Kontrolle von bayerischen Polizeibeamten. Am Steuer saß ein 33-jähriger Mann. Nach der Überprüfung des Kennzeichens klickten die Handschellen. Denn das Kennzeichen war zur Fahndung ausgeschrieben. Offenkundig saß der angehaltene Mann in einem gestohlenen Fahrzeug.

Doch damit nicht genug. Der 33-Jährige verfügte noch nicht mal über eine gültige Fahrerlaubnis und stand außerdem noch unter dem Einfluss von berauschenden Mittel. Dies hatte natürlich Konsequenzen. Der entwendete Ford Mondeo wurde sichergestellt, der einschlägig polizeibekannte Autofahrer umgehend aus dem Verkehr gezogen und nach Frankfurt in die Haftzellen des Polizeipräsidiums gebracht, mit dem Ziel ihn richterlich vorzuführen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte er dem ihm flüchtig bekannten Fahrzeughalter am Sonntagabend im Bahnhofsviertel zuerst den Autoschlüssel gestohlen und kurz darauf dessen Pkw.

Nun erwartet den 33-Jährigen neben dem Strafverfahren wegen des Verdachts des Autodiebstahls auch eine Anzeige wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, so die Polizei.