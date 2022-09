Auto gestohlen: Zwei Männer bei Aschaffenburg festgenommen

Aschaffenburg. Zwei Männer, die am Mittwochmorgen mit einem gestohlenem Auto auf der A3 unterwegs waren hat die Polizei vorläufig festgenommen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Das Fahrzeug war in Schweinfurt gestohlen worden. Am Mittwochmorgen hatte der Eigentümer bemerkt, dass sein Audi über Nacht gestohlen worden war und dies bei der Polizei gemeldet. Kurz darauf wurde ein Audi gemeldet, der in Schlangenlinien auf der A3 in Richtung Hessen unterwegs war. Schnell war klar, dass es sich um den Audi aus Schweinfurt handelte.

