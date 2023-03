Aschaffenburger Verkehrspolizei hatte den richtige Riecher

Weibersbrunn. Eine Streife der Aschaffenburger Verkehrspolizei hatte am Dienstagabend den richtigen Riecher und stoppte einen 39-Jährigen auf der A3. Auf Grund eines offenen Haftbefehls befindet sich der Fahrer nun in einer Justizvollzugsanstalt. Der 39-Jährige geriet gegen 20.40 Uhr auf der A3 in Fahrtrichtung Nürnberg ins Visier der Streife der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach. Die Beamten stoppten den Pkw an der Rastanlage Spessart-Süd und unterzogen den Mann einer Kontrolle. Ein Abgleich der Personalien des Mannes und der Daten des Pkw mit dem polizeilichen Datenbestand führte schließlich zu dessen Festnahme. Gegen den 39-Jährigen bestand ein offener Haftbefehl. Zudem war der Pkw, in dem der Mann unterwegs war und auch der im Fahrzeug befindliche Hund zur Fahndung ausgeschrieben. Der Gesuchte hatte den Fiat 500 in der Schweiz gestohlen und den darin befindlichen Hund offensichtlich zunächst übersehen. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und zur Dienststelle transportiert. Der Pkw wurde sichergestellt und der Vierbeiner, der von dem Diebstahl offenbar unbeeindruckt blieb, vorläufig im Tierheim versorgt. Der Besitzer des Autos und gleichzeitig Halter des Hundes konnte inzwischen von der Polizei verständigt werden. Nachdem der 39-jährige Autodieb die erforderliche Geldsumme zur Abwendung seines Haftbefehls nicht aufbringen konnte, wurde er nach einer Nacht in der Haftzelle am Mittwoch in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

