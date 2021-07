Aschaffenburg: 25-Jährige stirbt in Altkleidercontainer

Großostheim. Eine 25-jährige Frau, die mit dem Oberkörper in einem Altkleidercontainer feststeckte, wurde am Donnerstagabend in einem Stadtteil von Großostheim (Landkreis Aschaffenburg) von zwei Zeuginnen entdeckt. Die Frauen alarmierten die Polizei. Ein sofort verständigter Notarzt konnte nur noch den Tod der jungen Frau feststellen. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen. Derzeit gibt es keinerlei Hinweise auf eine Straftat, vielmehr wird von einem tragischen Unfallgeschehen ausgegangen.

