Angestellten im Landkreis Aschaffenburg mit Axt bedroht

Aschaffenburg. Nach einem Tankstellenüberfall am Samstagabend in Schweinheim in Landkreis Aschaffenburg fahndet die Polizei mit Hochdruck nach einem bislang unbekannten Täter. Gegen 22 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter eine Tankstelle im Sälzerweg. Mit einer mitgeführten Axt bedrohte er den Angestellten, forderte Bargeld aus der Kasse und nahm selbst Bargeld aus einer Kassenschublade an sich. Dann verließ der Unbekannte mit seiner Beute im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrages die Tankstelle und entfernte sich zu Fuß in Richtung Würzburger Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Einsatzkräften der Aschaffenburger Polizei blieb bislang erfolglos. Ein möglicher Zusammenhang mit einem Tankstellenüberfall im Februar in der Spessartstraße wird derzeit durch die Kriminalpolizei geprüft.

