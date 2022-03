Aktion gegen Kinderpornografie

Aschaffenburg. Beamte der Kriminalpolizei Aschaffenburg stellten in einer großangelegten Durchsuchungsaktion gegen Kinderpornografie bereits am Mittwoch zahlreiche Datenträger und Beweismittel sicher. Mehrere Männer müssen sich in Strafverfahren verantworten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Kriminalpolizei startete eine großangelegte Durchsuchungsaktion gegen Kinder- und Jugendpornografie in Gemeinden der Landkreise Miltenberg, Aschaffenburg und Alzenau. Hier vollzogen die Polizisten insgesamt zehn richterliche Durchsuchungsbeschlüsse gegen Männer im Alter zwischen 17 und 70 JahrenÜber 30 elektronische Geräte und Speichermedien wurden sichergestellt, die nun aufwendig ausgewertet werden müssen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2