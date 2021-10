83-Jähriger nahm sich das Leben

Laufach. Der 83-Jährige, der im Zusammenhang mit den Todesermittlungen zu einer 47-Jährigen tot in seiner Wohnung in Laufach (Lkr. Aschaffenburg) aufgefunden wurde, hat sich laut den Ermittlern selbst das Leben genommen. Abschließende Gutachten stehen noch aus. Die Frau war am Donnerstag Opfer einer Gewalttat geworden. Sie erlag im Krankenhaus ihren schweren Kopfverletzungen. Nach Untersuchungen wurde ein 83-jähriger Mann aus dem sozialen Umfeld der Frau tot in seiner Wohnung aufgefunden. Eine Obduktion des Mannes bestätigte, dass er sich selbst erschossen hatte. Fraglich bleibt, ob er für den Tod der 47-Jährigen verantwortlich ist. pol

