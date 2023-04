80-jährige Seniorin verlor in Frammersbach ihr Leben

Frammersbach. Bei einem Verkehrsunfall hat am Mittwochmorgen eine 80-jährige Seniorin ihr Leben verloren. Mit den Ermittlungen zum Unfallhergang ist die Polizeiinspektion Lohr am Main betraut. Gegen 8:30 Uhr hat sich der Verkehrsunfall in der Lohrer Straße ereignet. Aus bislang unbekannter Ursache hat der Fahrer eines Kleintransporters die Seniorin auf der Fahrbahn mit seinem Fahrzeug erfasst. Die schwerverletzte 80-Jährige erlag ihren schweren Verletzungen noch auf dem Weg ins Krankenhaus. Neben Streifenbesatzungen aus Lohr und Marktheidenfeld befanden sich auch der Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber sowie die Freiwillige Feuerwehr aus Frammersbach im Einsatz. Um den Unfallhergang exakt rekonstruieren zu können, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg auch ein Sachverständiger hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der erforderlichen Bergungsarbeiten war die Ortsdurchfahrt gesperrt.

