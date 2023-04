72-Jähriger bei Unfall in Laufach schwer verletzt

Laufach. Bereits am Sonntagnachmittag ist ein 72-jähriger Motorradfahrer in Laufach (Landkreis Aschaffenburg) alleinbeteiligt gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann war auf der B26 unterwegs.Nach ersten Erkenntnissen zum Unfallhergang fuhr der Mann gegen 16.40 Uhr mit seinem Motorrad von der Laufach kommend in Richtung Hain. Im Kreisverkehr verlor er offenbar die Kontrolle über sein Kraftrad und stürzte. Hierbei zog er sich Knochenbrüche zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An dem Zweirad ist Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro entstanden. Die Freiwillige Feuerwehr Laufach war an dem Einsatz beteiligt. Mit den Ermittlungen zur Unfallursache ist die Polizei Aschaffenburg betraut.