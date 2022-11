61-Jähriger in Mömbris von eigenem Lieferwagen überrollt

Mömbris. Ein 61-jähriger Fahrer eines Paketlieferdienstes ist bereits am Montag in Mömbris (Landkreis Aschaffenburg) mutmaßlich bei Ladetätigkeiten von seinem eigenen Transporter erfasst worden und in der Folge gestorben. Dies teilte die POlizei am Dienstag mit. Die Unfallaufnahme erfolgte seitens der Polizeiinspektion Alzenau. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurde ein Sachverständiger zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen.

Dem aktuellen Sachstand nach war der 61-Jährige gegen 14.15 Uhr alleine in der Johann-Fath-Straße mit Ladetätigkeiten an seinem Lieferfahrzeug beschäftigt, als er hierbei von dem zurückrollenden Fahrzeug erfasst und überrollt wurde. Ein Anwohner wurde auf die Situation aufmerksam und verständigte umgehend die Integrierte Leitstelle von Rettungsdienst und Feuerwehr. Die Rettungskräfte waren schnell zur Stelle. Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des 61-Jährigen feststellen. Zur genauen Unfallrekonstruktion wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg ein Sachverständiger hinzugezogen.