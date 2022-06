61-Jährige stirbt durch massive Gewalteinwirkung

Bessenbach. Ein 73-Jähriger steht unter dringendem Tatverdacht, am Dienstagabend in Bessenbach im Landkreis Aschaffenburg eine zwölf Jahre jüngere Frau getötet zu haben. Offenbar war der Tat ein Streit zwischen den beiden vorausgegangen, die in einer Beziehung zueinander standen. Dabei soll der 73-Jährige der Frau durch massive Gewalteinwirkung schwere Verletzungen zugefügt haben. Der dringend Tatverdächtige wurde noch am Tatort widerstandslos festgenommen. Er sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg ermitteln.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1