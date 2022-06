52-Jähriger Rollerfahrer stirbt bei Aschaffenburg noch an der Unfallstelle

Aschaffenburg. Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem Roller ist am Montagmorgen ein 52-Jähriger noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlegen. Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang befuhr ein 48-Jähriger mit seinem Transporter die Staatsstraße 2309 von Aschaffenburg in Richtung Obernau. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er auf Höhe Bischbergweg in den Gegenverkehr. Hierbei kam es nach derzeitigem Stand der Ermittlungen zu einer Berührung zwischen dem Transporter und dem Roller eines 52-Jährigen. Der Rollerfahrer stürzte in der Folge und kam am Boden zum Liegen. Er erlitt hierbei lebensgefährliche Verletzungen. Der kurze Zeit später eintreffende Rettungsdienst und ein ebenfalls verständigter Notarzt konnten nur noch den Tod des 52-Jährigen feststellen. Der 48-jährige Fahrer des Transporters erlitt einen Schock und musste vor Ort ebenfalls durch den Rettungsdienst versorgt werden. Bei dem 48-Jährigen ergaben sich Hinweise darauf, dass er das Fahrzeug unter Alkoholeinfluss geführt hatte. Eine Blutentnahme wurde angeordnet.

