52-Jährige in Aschaffenburg schlägt Türsteher ins Gesicht

Aschaffenburg. Mit dem Rauswurf aus einer Diskothek in der Luitpoldstraße in Aschaffenburg zeigte sich eine 52-Jährige am Samstagabend so gar nicht einverstanden und versuchte trotz Hausverbot wieder in die Disko zu kommen. Dabei schlug sie einem Türsteher ins Gesicht und trat ihm gegen das Schienbein. Den Anordnungen der hinzugezogenen Polizei leistete sie ebenfalls nicht Folge.

Auf Grund ihres aggressiven Verhaltens nahm die Polizei die 52-Jährige in Gewahrsam, sodass sie die Nacht in einer Zelle der Polizei Aschaffenburg verbrachte.