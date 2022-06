32-Jähriger stirbt bei Unfall

Aschaffenburg. Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen in Aschaffenburg. Ein 32-jähriger Fußgänger wollte die Fahrbahn auf dem Westring überqueren und wurde hierbei von einem Auto erfasst. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Ein Unfallsachverständiger wurde eingeschaltet.

Gegen zwei Uhr morgens hatte sich der Verkehrsunfall auf dem Westring auf Höhe der Darmstädter Straße ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte der 32 Jahre alte Fußgänger die Fahrbahn aus bislang unbekannten Gründen auf der den dortigen Kreuzungsbereich überspannenden Fahrzeugbrücke überqueren.

Hierbei wurde er schließlich von einem aus Fahrtrichtung Hanauer Straße kommenden VW Golf erfasst. Der 32-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der 45-jährige Pkw-Fahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Die Unfallermittlungen werden von der Polizeiinspektion Aschaffenburg durchgeführt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen. Der VW Golf wurde zur Rekonstruktion des Geschehens sichergestellt. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten bis circa 05.15 Uhr gesperrt. pol

