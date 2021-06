18-Jährige brutal vergewaltigt

Mainaschaff. Nach der brutalen Vergewaltigung einer 18-Jährigen am Sonntagmorgen in Mainaschaff (Landkreis Aschaffenburg) und der schnellen Festnahme eines Tatverdächtigen liefen die Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft seitdem auf Hochtouren. Der Beschuldigte wurde am Montagnachmittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt und sitzt nun in Haft.

Am Sonntag war es zwischen fünf und acht Uhr morgens in der Verlängerung zum Preußenweg zu dem sexuellen Übergriff auf die junge Frau gekommen, die sich gerade auf dem Nachhauseweg befand.

Nachdem der Täter von der 18-Jährigen abgelassen hatte, flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung. Ein 35-jähriger Tatverdächtiger wurde nach einer Fahndung mit Polizeihubschrauber und Personensuchhunden gegen 14 Uhr festgenommen. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg bildete innerhalb kürzester Zeit eine Sonderkommission, unterstützt von Operativen Ergänzungsdiensten. Bis zum Montag führte die Kriminalpolizei Aschaffenburg unter Leitung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg intensive Ermittlungen durch, wodurch sich der Tatverdacht erhärtete. Entsprechende Spurenuntersuchungen wurden bei der Rechtsmedizin in Auftrag gegeben. Der in Aschaffenburg wohnende deutsche Staatsangehörige ist bereits mehrfach wegen Gewaltdelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Aufgrund des dringenden Tatverdachts der besonders schweren Vergewaltigung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung ordnete der Ermittlungsrichter Untersuchungshaft an. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. pol