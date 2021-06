Mainaschaff. In Mainaschaff (Landkreis Aschaffenburg) ist am frühen Sonntagmorgen eine 18-Jährige brutal vergewaltigt worden. Nach einer intensiven Fahndung mit Polizeihubschrauber und Personensuchhunden sowie Spezialkräften der Polizei wurde der 35-jährige Tatverdächtige am frühen Nachmittag es Sonntag festgenommen. Seit Montag sitzt er wegen Verdachts auf besonders schwerer Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft.

