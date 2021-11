14-Jähriger ausgeraubt

Lohr am Main. Mehrere Jugendliche sollen am Donnerstag einem 14-Jährigen dessen Rucksack gewaltsam weggenommen haben. Der Junge meldete sich laut Polizei am Sonntagabend über Notruf bei der Polizei und gab an, von einer Gruppe Jugendlicher ausgeraubt worden zu sein. Gegen 21.40 Uhr sollen ihn drei bislang Unbekannte in der Jahnstraße angegriffen und niedergeschlagen haben. Er wurde leicht verletzt. Als er am Boden vor dem Zentralen Omnibusbahnhof lag, haben sich die Angreifer den Rucksack gegriffen und seien geflüchtet. Eine Fahndung der Polizei mit zahlreichen Streifen blieb erfolglos. Bei den drei Tätern soll es sich um ca. 15 bis 16 Jahre alte männliche Jugendliche handeln, die zwischen 175 cm und 190 cm groß und von schlanker Gestalt gewesen sein sollen. Einer der Täter soll glatte, nach hinten gekämmte Haare und eine Brille getragen haben. Ein anderer soll kurze lockige Haare getragen haben. Die Kripo ermittelt und hofft auf Zeugen, die sich unter Telefon 0931/457-1732 melden. pol

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1