120 Kilometer zu schnell

Aschaffenburg. Bis zu 1200 Euro Bußgeld, zwei Punkte in der „Verkehrssünderdatei“ und drei Monate Fahrverbot erwarten einen allzu eiligen BMW-Fahrer, der auf der Autobahn A 3 in Richtung Würzburg unterwegs war. Der Autofahrer wurde in der Nacht zum Donnerstag von einer teilstationären Geschwindigkeitsmessanlage, dem sogenannten Enforcement-Trailer, in der Baustelle auf Höhe Strietwald in Richtung Nürnberg erfasst.

Die erlaubte Geschwindigkeit von 80 Stundenkilometern hatte er dabei um satte 120 Kilometer pro Stunde überschritten und wurde somit mit 200 Stundenkilometern samt Foto von dem Messgerät aufgezeichnet. Die Unfallhäufigkeit in Baustellen, mit den dort vorhandenen verengten Fahrstreifen, steht in direktem Zusammenhang mit den gefahrenen Geschwindigkeiten, heißt es im Polizeibericht.

Insofern würden durch die Verkehrspolizei verstärkt Geschwindigkeitskontrollen in Baustellenphasen durchgeführt. pol