1,2 Kilo Haschisch sichergestellt

Aschaffenburg. Fahnder der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach haben in der Nacht auf Donnerstag bei einer Kontrolle auf der A 3 knapp 1,2 Kilogramm Haschisch sichergestellt.

Gegen 2 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung einen mit drei Personen besetzten Pkw. Als die Beamten das Fahrzeug an der Rastanlage Spessart-Süd genauer unter die Lupe nahmen, entdeckten sie im Innenraum mehrere Behältnisse, in denen insgesamt rund 1,2 Kilogramm Haschisch verpackt waren.

Die Polizisten stellten die Betäubungsmittel sicher und nahmen die Insassen im Alter von 23 bis 24 Jahren vorläufig fest –zwei Männer und eine Frau. Zwei von ihnen stammen aus Regensburg, einer ist aktuell offenbar wohnsitzlos.

Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kripo Aschaffenburg unter Mithilfe der Staatsanwaltschaft. Auf deren Anordnung wurden die drei noch am Donnerstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der U-Haftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erließ. Die Männer befinden sich in Justizvollzugsanstalten. Der Haftbefehl gegen die Frau wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. pol

