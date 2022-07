Zuschuss für Gehwegausbau zugesagt

Wittighausen. In der Gemeinderatssitzung im Ratssaal in Unterwittighausen informierte Bürgermeister Marcus Wessels, dass endlich der ersehnte Förderbescheid für den Bau des Gehwegs entlang der Ortsdurchfahrt L511 in Unterwittighausen angekommen ist. „Bei kalkulierten Gesamtkosten von 342 500 Euro erhalten wir eine Zuwendung in Höhe von 154 440 Euro“, freute sich der Bürgermeister. Wie berichtet, will der Main-Tauber-Kreis die Wittogostraße sanieren und in diesem Zug soll auch ein Gehweg an der Engstelle gegenüber der alten Dorfmühle angelegt werden, der die Sicherheit der Nutzer und Nutzerinnen erhöht.

Die Förderung stammt aus dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Der Planer Ludwig Ohnhaus sei bereits informiert, so dass die weiteren Schritte in die Wege geleitet werden können.

Im Gemeinderat notiert Mehrere Bauanträge durchliefen die Gemeinderatssitzung ohne Gegenstimmen. So wird in Unterwittighausen und in Vilchband jeweils eine Baulücke im Ortsbereich durch ein Einfamilienhaus geschlossen. Das sei positiv für die Plausibilitätserklärung bei zukünftigen Baugebieten, wie sie vom Land gefordert wird, freute sich Bürgermeister Wessels. Im Baugebiet „Am tiefen Weg“ in Oberwittighausen wird das erste Tiny-Haus in der Gemeinde entstehen. Einen entsprechenden Bauantrag befürwortete der Gemeinderat einstimmig. Schwerer tat sich der Gemeinderat bei dem Antrag auf Bodenschürfen auf einem Acker in Poppenhausen. Hier möchte ein Unternehmer Bodenproben entnehmen, um später ein eventuelles Vorkommen von Muschelkalk abzubauen. Da das weitere Vorgehen des Bauwerbers inklusive der geplanten Zu- und Abfahrt zum Grundstück nicht klar formuliert waren, stimmte die Mehrheit des Rates gegen den Antrag. Man sei nicht grundsätzlich gegen das Bauvorhaben, musste aber ablehnen, aufgrund der zu geringen Informationen, war der allgemeine Tenor. Der Gemeinderat bestellte Timo Arnold zum weiteren Standesbeamten, nachdem dieser die erforderliche Qualifikation vor kurzem erlangt hatte. Neben Christoph Kastl verfüge die Gemeinde nun über einen weiteren Vollstandesbeamten und muss im Vertretungsfall nicht mehr auf Nachbargemeinden zurückgreifen, freute sich Wessels. me

Auf Nachfrage von Harald Ebert erläuterte der Bürgermeister, dass man bei der Beantragung schon die aktuell höheren Baupreise eingerechnet hatte und die Mehrkosten im Haushalt enthalten seien. Er geht von einem Baubeginn Anfang 2023 aus. Das sei auch günstig, weil dann das private Bauvorhaben, das derzeit an der Wittigostraße durchgeführt wird, weitgehend abgeschlossen ist. Natürlich müsse die Wittigostraße für den Gehwegbau an dieser Stelle voll gesperrt werden, eine Umleitung über die Martin-Michel-Straße sei unumgänglich.

Bürgermeister Wessels dankte besonders dem Sachbearbeiter Alexander Hudelmaier beim Regierungspräsidium, der sich dafür eingesetzt hatte, dass eine Ausnahme von der Förderrichtlinie, die einen Gehweg mit 2,5 Metern Breite vorsieht, gemacht werden konnte. „Ich kenne keinen Gehweg in der Gemeinde, der diese 2,5 Meter erfüllt“, wandte sich Wessels an das Gremium.

Von den Gemeinderäten kam auch keine weitere Aufklärung, denn niemand hat diese Breite im Ort gesehen. Wäre keine Ausnahme erlassen worden, hätte das ganze Projekt auf der Kippe gestanden, so Wessels.