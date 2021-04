Zum Schnelltest nach Bayern

Wittighausen. Bürger aus Wittighausen können weiterhin in Kirchheim oder Geroldshausen Corona-Schnelltests durchführen lassen – darauf weist die Gemeindeverwaltung hin. Die Verwaltungsgemeinschaft Kirchheim hatte Ende März den Aufbau Covid-19 Schnellteststellstellen in Kirchheim und Geroldhausen organisiert sowie den Bürgern aus Wittighausen angeboten, sich hier testen zu lassen. Die Gemeinde Wittighausen hingegen hatte von der Einrichtung einer örtlichen kommunalen Schnellteststation abgesehen, da zum einen keine geeigneten Räumlichkeiten dafür gegeben seien sowie ein zu hoher Aufwand und zu große Belastungen für das Personal lokaler Hilfsorganisationen damit verbunden wären (wir berichteten). „Wir standen vor einer kaum zu lösenden Aufgabe“, so Bürgermeister Marcus Wessels. „Wir sind Kirchheim und Geroldshausen sehr dankbar für das Angebot – und das sogar täglich. Das ist ein Service, der in vielen anderen Kommunen im Kreis nicht geboten werden kann und eine hervorragende Lösung für uns.“ Der Bürgermeister reagierte seiner Stellungnahme auf eine kritische Anfrage von Gemeinderat Martin Pruszydlo. pdw

