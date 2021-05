Zirkuswagen für die Waldkinder

Wittighausen. Die Planungen für einer Wald- und Naturkindergartengruppe in Unterwittighausen nehmen Formen an. In seiner öffentlichen Sitzung am Dienstagabend bewilligte der Gemeinderat Wittighausen einstimmig die Anschaffung eines passend ausgebauten „Zirkuswagens“ oder eines ähnlichen Waggons für die Einrichtung einer entsprechenden Außengruppe des Katholischen Kindergartens „Allerheiligen“ in Unterwittighausen.

In einer Sitzung hatte sich das Ratsgremium einhellig für eine Wald- und Naturkindergartengruppe sowie das Einleiten notwendiger Schritte ausgesprochen (wir berichteten).

Bislang haben 18 Eltern ihr Interesse an einer Waldkindergartengruppe in der Gemeinde Wittighausen bekundet. Anlass für derartige Überlegungen waren ein Gespräch im Oktober 2020 mit der Verrechnungsstelle und der Leitung des Kindergartens „Allerheiligen“, bei dem deutlich wurde, dass aufgrund der zunehmenden Kinderzahlen die Kapazität der bestehenden Einrichtung womöglich schon in absehbarer Zeit erschöpft sein werde.

Mehr Kinder erwartet

Auf Basis einer genaueren Analyse wurde ermittelt, dass bereits im diesjährigen September die Situation eintreten würde, was bedeuten würde, gegebenenfalls einigen Eltern eine Absage zum Wunschtermin erteilen zu müssen. Deshalb galt es, schnell zu handeln. Ursächlich dafür seien nicht nur steigende Geburtenraten, sondern zudem die Ansiedlung junger Familien im Baugebiet „Am Bären“ in Unterwittighausen, erklärte Bürgermeister Marcus Wessels.

Daher wurde schon im vergangenen Jahr die Möglichkeit ins Auge gefasst, eine Wald- und Naturgruppe einzurichten. Zum einen erfreue sich diese Form der Pädagogik einer großen Nachfrage und wachsender Beliebtheit. Beispiele in der nähern Region sind die Waldkindergärten „Wurzelkinder“ in Lauda-Königshofen sowie „Kinderwald“ in Tauberbischofsheim und Werbach. Auch das Erzieherinnenteam des Katholischen Kindergartens „Allerheiligen“ nebst Leiterin Natascha Pechtl äußerten sich positiv zu einer neuen Gruppengründung.

Zum anderen biete eine Wald- und Naturkindergartengruppe, die in einem Wagon im Außenbereich untergebracht sei, eine sowohl relativ flexible und kurzfristig realisierbare als auch kostengünstige Lösung. Zudem sei eine bauliche Ausdehnung des derzeitigen Kindergartengebäudes auf dem Areal nur schwerlich oder bestenfalls zeit- und kostenaufwendig zu verwirklichen.

Grundstück in Aussicht

Nach Prüfung mehrerer Standorte im Gemeindegebiet für einen eventuellen Naturkindergarten war seitens der Verwaltung, des Caritas-Fachberaters Winfried Frank und des Kindergartenteams ein Grundstück im Gewann „Messelhäuser Weg“ auf Gemarkung Unterwittighausen als geeignet eingestuft worden. Wegen einigen Sicherheitsbedenken seitens der Gemeinderäte wurde hingegen inzwischen eine andere Liegenschaft am „Meisenberg“ auf Gemarkung Unterwittighausen vorgeschlagen.

Darüber hinaus wurden mittlerweile weitere Punkte in Angriff genommen: So wurde mit dem Caritas-Fachberater das Gebäude auf dem Kindergartenspielplatz als „Notunterkunft“ zum Beispiel bei Extrem-Schlechtwetterlagen in Augenschein genommen, verschiedene Punkte mit der Verrechnungsstelle und dem Bauamt geklärt sowie vor allem einige Fragen hinsichtlich der Unterkunft auf dem vorgesehenen Grundstück besprochen. Als Hol- und Bring-Zone könnte die Einfahrt direkt nach der Bahnunterführung Richtung Bütthard fungieren. Der Kindergarten wiederum arbeitet bereits an einem Konzept, bei dem auch Fragen und Anregungen der Eltern berücksichtigt werden.

Herstellung braucht Zeit

Laut mündlicher Zusage des Eigentümers und des Bewirtschafters könnte das avisierte Grundstück ab dem Spätsommer oder dem Herbst von der Gemeinde für die Naturgruppe gepachtet werden. Um rechtzeitig starten zu können, soll baldmöglichst ein „Zirkuswagen“ als Unterkunft für die Naturkindergartengruppe in Auftrag gegeben werden, zumal die Herstellung einige Wochen oder sogar Monate in Anspruch nehmen werde, erläuterte Wessels.

Der Vorteil solcher Wagons als Unterkunft sei einerseits die relativ leichte baurechtliche Genehmigung und andererseits die Erfahrung der Wagenbauer mit den Erfordernissen einer Naturgruppe. Deshalb habe die Gemeindeverwaltung zusammen mit der Kindergartenleitung mehrere Hersteller kontaktiert, um konkrete Angebote zu bekommen.

Offerten liegen vor

Es liegen bereist Offerten zwischen 54 000 Euro von einer Wagen-Manufaktur in Üttingen (Landkreis Würzburg) bis rund 71 300 Euro für historische Fahrzeuge vor. Allerdings seien alle Angebote nur sehr schwer miteinander vergleichbar, da verschiedene Systeme unter anderem für Heizung, Stromversorgung, Küchen-, Sanitär- und Inneneinrichtungen verbaut werden oder gegebenenfalls eingerichtet werden müssten, berichtete der Bürgermeister.

Auftrag darf vergeben werden

Einhergehend mit dem Beschluss für die Anschaffung eines Wagons für die geplante Naturkindergartengruppe erteilte der Gemeinderat an die Verwaltung das Mandat, nach Einholung und Vergleich mehrerer Angebote einen entsprechenden Auftrag an das kostengünstigste Unternehmen bis zu einem limitierten Maximalbetrag in Höhe von 115 000 Euro zu vergeben.

Außerdem müsse die Wegeerschließung zu dem vorgesehenen Grundstück in einigen Abschnitten noch konkretisiert und womöglich ausgebaut werden.