Wittighausen wird Teil des Familienzentrums

Einstimmig hat der Gemeinderat Wittighausen in seiner öffentlichen Sitzung am Dienstag die Einrichtung eines interkommunalen Familienzentrums und die Übernahme der anteiligen Kosten für 2021 bis 2024 bewilligt.

Wittighausen. Das Familienzentrum in der Gemeinde Wittighausen wird in Kooperation mit dem Caritasverband Tauberkreis sowie mit der Stadt Grünsfeld geführt, in der es bereits im März 2019 gestartet wurde und sein Büro als Standortsitz hat. Insofern wird das bereits in Grünsfeld bestehende Familienzentrum mit zusätzlichen Angeboten und Veranstaltungen in Wittighausen erweitert als auch kombiniert. Weiterer Kooperationspartner ist unter anderem die Katholische Seelsorgeeinheit Grünsfeld-Wittighausen.

Neuer Name

Entsprechend einer in Kürze zwischen den beteiligten Seiten zu unterzeichnenden Kooperationsvereinbarung wird das bisherige „Familienzentrum Grünsfeld“ künftig unter dem Namen „Familienzentrum Grünsfeld-Wittighausen“ firmieren.

Vom Kreistag Main-Tauber wurde ein Förderprogramm beschlossen, von dem auch die Gemeinde Wittighausen profitieren kann, wobei der Förderantrag bis Ende September gestellt werden muss. Demnach beträgt die Zuschusshöhe des Main-Tauber-Kreises für das Familienzentrum Grünsfeld-Wittighausen für das restliche laufende Jahr knapp über 16 000 Euro und für 2022 bis 2024 jeweils rund 24 500 Euro.

Die Gesamtkosten für Personal und Sachausgaben werden mit etwa 35 500 Euro (2021), 57 500 Euro (2022), 59 500 Euro (2023) und 61 000 Euro (2024) veranschlagt. Die zu erwartenden jährlichen Kosten für die Gemeinde Wittighausen belaufen sich auf 2000 Euro (2021), 6000 Euro (2022), 7000 Euro (2023) und 8000 (2024). Danach soll die Maßnahme evaluiert werden und seitens des Kreistages über eine Verlängerung der Förderung gesprochen werden.

Konzept präsentiert

In der jüngsten öffentlichen Gemeinderatssitzung präsentierten vom Caritasverband Tauberkreis Vorstandsvorsitzender Matthias Fenger, Bereichsleiterin Beraten, Beate Maier, und die Koordinatorin des Familienzentrums Grünsfeld, Cornelia Renk, das Konzept, mögliche Angebote und den Finanzierungsplan für das interkommunales Familienzentrum, das einen Mehrwert an Vernetzung biete.

„Ein Familienzentrum ist eine Begegnungsstätte für alle Generationen unter einem Dach, also für Menschen von jung bis alt sowie Familien“, erklärten die Caritas-Vertreter. Monatliche Begegnungsangebote richten sich an unterschiedliche Zielgruppen wie etwa Kinder, Familien, Senioren oder Alleinstehende. Ebenso ist es eine generationsübergreifende und niedrigschwellige Anlaufstelle sowie ein Ort der Gemeinschaft für ratsuchende Bürger.

Gleichzeitig bietet ein Familienzentrum vielfältige Unterstützungs- und Beratungsmöglichkeiten bei unterschiedlichsten Anliegen sowie Vernetzungen und Vermittlungen als Knotenpunkt für Fachdienste. Dazu zählen etwa Beratungen in Erziehungsfragen bei sich verändernden Lebenssituationen, Sozialberatung in allen Lebenslagen und Unterstützung bei der Antragsstellung von Sozialleistungen sowie Bildungs- Erziehungs- und gesundheitsfördernde Angebote. Beratungen sind kostenfrei, konfessionsunabhängig und absolut vertraulich.

Ergänzend werden aktive Kontaktaufnahmen und Kooperationen mit örtlichen Vereinen, Institutionen und Strukturen wie zum Beispiel Kindertagesstätte und Schule gesucht sowie gegebenenfalls entwickelt. Die Ansprechpartner sind mit festen Sprechzeiten entweder auf kurzem Weg vor Ort oder außerhalb dieser Zeiten telefonisch erreichbar.

„Profitieren Sie von den vielfältigen und wohnortnahen Angeboten des interkommunalen Familienzentrums in der familienfreundlichen Gemeinde Wittighausen. Wer sich einbringen möchte, ist willkommen“, unterstrichen Matthias Fenger, Beate Maier und Cornelia Renk.

Laut Angaben des Caritasverbandes Tauberkreis wird einhergehend ein Grafiker beauftragt, an dem in Grünsfeld existierenden Familienzentrum den Schriftzug mit Wittighausen zu vervollständigen. „Zwar bleibt die befindet sich das Büro als gemeinsame interkommunale Anlaufstelle in der Stadt Grünsfeld, bei sich herausstellend starker Nachfrage wird es jedoch überlegenswert sein, wo sich auch in der Gemeinde Wittighausen eine geeignete Räumlichkeit als örtliche Anlaufstelle zu finden sei“, kündigte der Caritas- Vorstandsvorsitzende abschließend an.