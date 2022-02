Wittighausen will Grundstücks-Potentiale aktivieren

Wittighausen. „Hintergrund ist, dass die Nachfrage nach Wohnraum einerseits sehr hoch ist und andererseits die Möglichkeiten der zusätzlichen Wohnraumschaffung begrenzt sind“, erklärt Bürgermeister Marcus Wessels. „Der Flächenverbrauch durch die Neuschaffung von Baugebieten steigt immer mehr, so dass alle Kommunen verpflichtet sind, die noch vorhandenen Potenziale auszuschöpfen“.

Mit der Erhebung wolle die Gemeindeverwaltung sowohl unbebaute (Bau-)Grundstücke als auch leerstehende Häuser und Wohnungen in allen Ortsteilen erfassen. „Zudem wäre uns wichtig und dadurch möglich, Leerstände gegebenenfalls wieder beleben zu können“.

„Die Gemeinde ist ein beliebter und attraktiver Wohnort – mit ausgezeichneten Infrastruktureinrichtungen, sehr gute und nahe ÖPNV-Verbindungen nach Würzburg sowie günstigen Bauplatz- oder Immobilienpreisen“, hebt Wessels hervor. Dass inzwischen sämtliche Grundstücke in den Neubaugebieten „Am Bären“ in Unterwittighausen und „Am tiefen Weg“ in Oberwittighausen verkauft sind, sei ebenso ein Beleg dafür wie der Anstieg der Einwohnerzahl um fast zwei Prozent von 1673 auf 1706 Personen .

„Wir sind bestrebt, die Gemeinde als Wohn- und als Gewerbestandort weiterzuentwickeln“, bekundet der Bürgermeister auch stellvertretend für den Gemeinderat. Wittighausen werde hingegen aus regionalplanerischer Sicht in seiner Eigenentwicklung eingeschränkt, so dass von dieser Seite weder Zuzug zum Wohnen noch weitere Gewerbegebiete vorgesehen seien. „Dies stellt einen erheblichen Eingriff in die Planungshoheit der Gemeinde dar“, bemängelt Wessels. Allerdings lasse der Regionalverband Heilbronn-Franken mit sich reden, räumt er ein. Außerdem sei die Forderung der Regionalplanung nachvollziehbar, dass das Füllen von Baulücken und Beheben von Leerständen Priorität habe.

Es sei jedoch keine einfache Aufgabe, Leerstände zu identifizieren und vor allem zu beseitigen, zumal es sich oft um Erbengemeinschaften handle, bei denen das Eigentum mehrfach und kompliziert aufgesplittet sei. Mit der Nutzung von Leerständen oder bislang unbebauten Grundstücken könne wiederum ein Argument für eine Weiterentwicklung Wittighausens mit neuen Wohn- und Gewerbeflächen sein. „Ansonsten wird es schwer, langfristig und nachhaltig zukunftsfähig zu bleiben“, gibt er zu bedenken.

Ein Anstieg des Seniorenanteils durch den demografischen Wandel auf der einen Seite, der Zuzug von Familien mit Kindern auf der anderen, nennt Wessels als weitere Faktoren, die es zu berücksichtigen gelte. In diesem Kontext stehe unter anderem die Kapazitätserweiterung des Kindergartens, ein Anbau der Grundschule sowie die Schaffung eines Senioren- und Pflegheims für die nächsten Jahre bei der Gemeinde auf der Agenda. Sofern ältere Menschen aus den Gemeindegebiet in ein Seniorenheim umziehen, entstehe eventuell zusätzlicher Leerstand oder freier Wohnraum.

Als aktuelles Positivexempel für die innerörtliche Entwicklung eines Leerstandes oder einer nach Gebäudeabriss bebaubaren Fläche verweist Wessels auf den Verkauf eines Grundstückes im Ortskern Unterwittighausen an der Höfleinsgasse/ Wittigostrasse zur Wohnbebauung. Parallel dazu sei auch dadurch der benötigte Raum für die Sanierung der Ortsdurchfahrt sowie für die Beseitigung der Engstelle und die Einrichtung eines Fußgängergehsteigs geschaffen worden, wie der Bürgermeister neulich in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung erläuterte.

„Die Gemeinde würde aus den genannten Gründen gerne die leerstehend Potenziale nutzen. Daher bitte ich, der Verwaltung leerstehende Wohnungen und Häuser oder unbebaute Grundstücke zu melden“, unterstreicht er. „Lassen Sie es uns wissen und helfen Sie bei der Weiterentwicklung der Gemeinde Wittighausen. Ebenfalls sehr gerne können wir Sie bei der Antragstellung auf Bau- oder Sanierungsfördermittel oder bei der Vermarktung einer Immobilie unterstützen“, bietet Wessels an, der nicht ausschließt, dass die Gemeinde ein unbebautes oder mit einem abrissreifen Altbau bestücktes Grundstück erwerben und weiter veräußern würde.