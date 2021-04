Auf die „Schafskälte“ im Juni können Winzer und Landwirte genau so gut verzichten wie die gesamte Gesellschaft auf „schwarze Schafe“ in der deutschen Politik. Und auch das im Schwäbischen oft benutzte Schimpfwort „Schoofseggl“ hören vor allem die Betroffenen nicht so gern. Nadine und Martin Dissinger aus Vilchband/Main-Tauber-Kreis tangiert dies alles – wenn überhaupt – nur am Rande. Die

...