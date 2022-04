Wittighausen: Musikverein übergab 2000 Euro für Ukraine-Flüchtlinge

Wittighausen. Bei einem Benefizkonzert der Wittighäuser Musikanten unter Leitung von Thomas Landwehr auf dem Rathausplatz „Am Plan“ in Unterwittighausen konnten etwa 1750 Euro an Spenden generiert werden, die Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine zu Gute kommen (wir berichteten). Zu Beginn der jüngsten Gemeinderatssitzung übergab der Vorsitzende der Wittighäuser Musikanten, Walter Kordmann, die Gesamtspende in Höhe von 2000 Euro an Bürgermeister Marcus Wessels, nachdem die Wittighäuser Musikanten den Spendensockel auf diesen Betrag von sich aus aufgerundet hatten.

In Pandemiezeiten sei es nicht selbstverständlich, dass ein Musikverein über Proben- und Konzertanteaktivitäten berichten könne, betonte Kordmann. Zugleich sei man höchst erfreut und überrascht über das hohe Ergebnis der Spendenerlöse aus dem Benefizkonzert.

Im Gemeinderat notiert Einstimmig bewilligt wurde die Annahme von Spenden an die Gemeinde Wittighausen im vergangenen Jahr von insgesamt 10 850 Euro, darunter 10 000 Euro des Badischen Gemeinde-Versicherungsbandes zweckgebunden für Brandschutzmaßnahmen. Ebenfalls einmütig genehmigt wurden im Nachhinein die Beschlüsse bei der jüngsten Versammlung des Abwasserzweckverbandes Wittigbach (siehe gesonderter Bericht). Aus gesundheitlichen Gründen des Bürgermeisters konnte die im Vorfeld der Zweckverbandsversammlung angesetzte Gemeinderatssitzung nicht stattfinden, so dass das notwendige imperative Mandat für die dort zu fassenden Beschlüsse nicht erteilt werden konnte. Anstelle dessen hatte Bürgermeistermeister Wessels die hierfür notwendigen Beschlüsse im Eilverfahren herbeigeführt. Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung ist für Dienstag, 3. Mai 2022 um 19 Uhr im Rathaussaal in Unterwittighausen geplant. pdw

Als Datum für diese Soiree habe das Orchester gemäß einem Aufruf des Landesmusikverbandes Baden-Württemberg an seine rund 6300 Mitgliedsvereine bewusst den 25. März gewählt, da sich an diesem Tag die Annahme der sogenannten Berliner Erklärung durch alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union gemeinsam mit dem Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission zum 15. Mal jährte.

„Wir stehen vor der größten Flüchtlingswelle in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg“, prognostizierte Rathaus-Chef Marcus Wessels erneut. Aktuell seien zwölf geflüchtete Personen aus der Ukraine in Wittighausen privat untergekommen. Auch die Gemeinde Wittighausen habe entsprechende Unterstützung und Hilfe angeboten, bekräftigte der Bürgermeister. Dazu werde man voraussichtlich den Containerkomplex im Unterwittighausener Gewerbegebiet „Quellwiesen“ wieder errichten und wahrscheinlich noch vergrößern. pdw