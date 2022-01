Wittighausen: Kosten für Kinderbetreuung steigen

Wittighausen. Einstimmig hat der Gemeinderat Wittighausen in seiner Sitzung am Dienstagabend den Haushaltsplan mit Haushaltssatzung für das Jahr 2022 sowie die Finanzplanung der Jahre 2021 bis 2025 beschlossen.

Gewerbesteuer stabil

„Trotz der weiter andauernden Corona-Pandemie ist der Haushalt 2022 von stabilen Gewerbesteuern und leicht ansteigenden Anteilen an der Einkommenssteuer geprägt“, vermeldete der neue Kämmerer und Hauptamtsleiter Timo Arnold, der erstmalig anstelle des im Herbst ausscheidenden bisherigen Amtsinhabers Franz Salfenmoser den Haushaltplan der Gemeinde Wittighausen präsentierte. „Vor allem die Schlüsselzuweisungen steigen mit einem Plus von 22 Prozent gegenüber 2021 erheblich. Mit etwa 280 000 Euro werden die Gewerbesteuern 40 Prozent über dem Vorjahreswert geschätzt. Im Vergleich zur Finanzplanung des Vorjahres kann unsere Gemeinde Mehreinnahmen im sechsstelligen Bereich verzeichnen“, resümierte er.

Der Ergebnishaushalt beinhaltet ordentliche Erträge von über 4 387 500 Euro (in Klammern jeweils der Wert aus 2021: 4 083 500 Euro) und ordentliche Aufwendungen von rund 4 366 000 (4 012 000) Euro. Das Gesamtergebnis beträgt damit etwas mehr als 21 500 (72 000) Euro, womit die kompletten Abschreibungen erwirtschaftet werden können.

Der Finanzhaushalt enthält Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von circa 3 801 000 (3 480 500) Euro und Ausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit von 3 540 500 (3.201.000) Euro, woraus sich ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 260 500 (279 500) Euro ergibt.

Unter Einrechnung eines Überschusses bei den Investitionen in Höhe von 416 000 (717 500 Euro), und des Finanzierungsmittelbedarfs mit einem Minus von knapp 159 500 (433 500 Euro) verbleibt ein positiver Saldo des Finanzhaushalts von annähernd 517 500 (minus 4500) Euro. „Diese Zahlen sind jedoch mit Vorsicht zu betrachten, da sie das reale Bild im Finanzhaushalt nicht in Gänze widerspiegeln“, erklärte Timo Arnold. Dies liege daran, dass die in 2021 eingeplante Investitionen im Rahmen der Erschließung der beiden benachbarten Gewerbegebiete „Unterwittighausen West“ und „Wachtelland“ im vergangenen Jahr noch nicht realisiert wurden und nicht zur Auszahlung kamen.

Große Nachfrage nach Bauplätzen

Die Kreisumlage erhöhte sich auf 29,5 (Vorjahr 29) Punkte. Ungebrochen hoch sei die Nachfrage nach Baugrundstücken. Zum derzeitigen Stand seien im Neubaugebiet „Am Bären“ in Unterwittighausen fast alle 36 Grundstücke (23 im Jahr 2021) verkauft und im Neubaugebiet Oberwittighausen „Am tiefen Weg“ bereits alle Baugrundstücke reserviert.

Nach Fertigstellung aller Wohnhäuser sollten sich auch die zuletzt gesunkenen Einwohnerzahlen nach oben bewegen. Mit momentan 1641 Einwohnern hat Wittighausen im Vergleich zum Vorjahr einen Zuwachs von 13 Einwohnern zu verzeichnen. „In den nächsten Jahren ist ebenfalls mit einem robusten Zuwachs zu rechnen“, prognostizierte Arnold.

Die Investitionsplanungen für 2022 beinhalten unter anderem die Ertüchtigung der Sirenenanlagen in den vier Ortsteilen mit rund 50 000 Euro, die Planungen bezüglich der Erweiterung des Kindergartens mit 23 .500 Euro und die Ausrüstung der Feuerwehr mit Digitalfunk in Höhe von rund 19 000 Euro.

In Anbetracht der Flutkatastrophe zum Beispiel im Ahrtal habe der Gemeinderat beschlossen, generell mehr in den gemeindeeigenen Katastrophenschutz zu investieren. Hierzu sollen neben der Wiederinbetriebnahme der Sirenenanlagen zwei Notstromaggregate zu insgesamt 12 000 Euro und andere diverse Gerätschaften in Höhe von knapp 10 000 Euro angeschafft werden.

Im Mittelpunkt der Investitionen stehen weiterhin die Erschließung der beiden neuen Gewerbegebiete am westlichen Ortrand Unterwittighausens. Hierfür wurden im Vorjahr insgesamt 1,45 Millionen Euro veranschlagt, davon für den Straßenbau 500 000 Euro, für Entwässerung 700 000 Euro und für Wasserversorgung 250 000 Euro.

Ebenfalls nach wie vor in der Planung sind der barrierefreie Umbau des Bahnhaltepunktes, wobei bis 2024 ein Finanzzuschuss der Gemeinde von jährlich 33 000 vorgesehen ist, sowie die Sanierung der Ortsdurchfahrt in Unterwittighausen mit Anlage eines Gehweges, für deren erster Schritt zunächst 20 000 Euro eingeplant wird. Für den Spielplatz „Am Pilgerspfad“ ist die Anschaffung neuer Spielgeräte für 11 000 Euro disponiert.

Auf der Einnahmenseite ist sowohl der Verkauf von Bauplätzen als auch der Verkauf von Gewerbegrundstücken („Wachtelland“ und „Unterwittighausen-West“) avisiert. Hierfür sind Einzahlungen von 600 000 Euro geplant, womit eine Teilfinanzierung der Investitionen möglich ist.

Mit einer geplanten Abmangelbeteiligung an der Kindertagesstätte in Unterwittighausen von 700 000 Euro stellt die Kinderbetreuung bis zum Grundschuleintritt einen noch einmal um fast 60 000 Euro gestiegenen Aufwand im Haushaltsplan dar. Unter Berücksichtigung der Landeszuweisungen errechnet sich hier ein erheblicher Nettoressourcenbedarf von etwa 332 000 Euro.

Pro-Kopf-Verschuldung steigt

Seit dem vorläufigen Höchststand 2017 mit 1273 Euro pro Einwohner verringerte sich der Fremdmittelstand kontinuierlich bis auf 949 Euro pro Einwohner (gesamt circa 1 556 500 Euro) zu Beginn des Planjahres. Zwar werde sich der Schuldenstand aufgrund der Auszahlung eines Kredites in Höhe von 600 000 Euro für die Finanzierung der großflächigen Erschließung der beiden genannten Gewerbegebiete wieder kurzfristig bis auf 1 217 Euro pro Kopf (rund 1 997 000 insgesamt) erhöhen, jedoch sei in den kommenden Jahren ein weiterer Rückgang der gemeindlichen Verschuldung absehbar,so der Kämmerer.

Gleichzeitig sind im Investitionsbereich verschiedene Maßnahmen vorgesehen, die mit eigenen Mitteln und staatlichen Investitionshilfen sowie einer moderaten Kreditaufnahme oder mit gemeindlicher Bezuschussung realisiert werden sollen. Dazu zählen unter anderem mittel- bis langfristig der Um- oder Neubau des Sportheims in Unterwittighausen (40 000 Euro), der Anbau eines Mehrzweckraumes an der Grundschule in Unterwittighausen (140 000 Euro), die Kanalerneuerung im Ortsteil Poppenhausen und die Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße Vilchband-Bütthard.

Ebenfalls dringender Handlungsbedarf besteht für eine Erweiterung des Kindergartens, da dessen Kapazitäten aktuell vollkommen ausgeschöpft sind.

Die Sanierung der L 511 Ortsdurchfahrt Unterwittighausen soll 2023 und 2024 in Angriff genommen werden.

Auch die Erschließung des neuen Baugebietes in Vilchband „Oberdorf“ ist ab 2023 geplant.