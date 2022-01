Wittighausen: Knappes Nein zu neuem Steinbruch

Wittighausen. Außergewöhnlich regen Besucherzuspruch erfuhr die jüngste öffentlichen Sitzung des Gemeinderats Wittighausen, die diesmal in der Grundschulaula in Unterwittighausen durchgeführt wurde. Die hohe Zuhörerzahl lag nicht nur am großen Interesse an der offiziellen Verpflichtung des wiedergewählten Bürgermeisters Marcus Wessels (wir berichteten), sondern speziell auch an zwei Bauanträgen – nämlich zum einen für eine Erweiterung und den Umbau des Supermarkts in Unterwittighausen sowie zum anderen für die Neuanlage eines weiteren Muschelkalksteinbruchs in Oberwittighausen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nachbarn äußern Bedenken

Der Inhaber des Edeka-Frischemarkts, Matthias Landwehr, beabsichtigt eine Erweiterung und den Umbau des bestehenden Gebäudes im Ortskern in Unterwittighausen. Gegen entsprechende Planungen haben zahlreiche Bürger – vor allem Anlieger aus der Nachbarschaft – Bedenken angemeldet. Und auch beim Gemeinderat gibt es ambivalente Haltungen sowie zudem noch etliche offene Fragen zu diesem Vorhaben, wie sich in der öffentlichen Sitzung herauskristallisierte.

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Als problematisch werden insbesondere die angestrebte Gebäudehöhe und ein gegebenenfalls starker Schattenwurf sowie die zu schmale und zu steile Hofeinfahrt für den Lieferverkehr erachtet. Zudem beklagen Anwohner, dass die Brunnengasse aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens oft nur schwerlich befahrbar sei und es nachts oft zu unerträglichen Lärmbelastungen durch Lkw komme.

Bauherr Matthias Landwehr erklärte, dass die Einfahrt abgeflacht werde, um den anliefernden Lkw eine bessere Zufahrt zu ermöglichen, so dass in Zukunft nicht mehr an der Straße abgeladen werden müsse. Die außerhalb des Bauwerkes gelagerte Ware solle in Zukunft im Gebäudeinneren untergebracht werden. Das geplante Flachdach des Marktes diene eventuell als zusätzliche Bewegungsfläche.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Wir unterstützen sehr gerne das örtliche Gewerbe, es sind jedoch nicht nur die Gebäudeplanung, sondern darüber hinaus viele weitere Parameter und Aspekte wie etwa die Parkplatz- oder Verkehrssituation zu berücksichtigen. Hierzu fehlen noch einige Details in den Planungsunterlagen, um eine vernünftige Entscheidung zu treffen, die sowohl den Anliegern als auch dem Bauherrn gerecht werden könnte“, betonten mehrere Ratsmitglieder.

Nach ausführlicher Diskussion und Beratung sprach sich das Ratsgremium einstimmig für den Vorschlag aus, einen Beschluss über die Erteilung des Bauantrags auf die nächste Sitzung zu vertagen sowie bis dahin bei einem Vor-Ort-Termin die Thematiken zu erläutern.

Mit vier Ja- und fünf Nein-Stimmen bei einer Enthaltung mehrheitlich abgelehnt hat der Gemeinderat einen Bauantrag zur Neueinrichtung eines Steinbruchs auf Gemarkung Oberwittighausen. Auf einem circa 200 Meter außerhalb des Ortsteils gelegenen und rund 7,1 Hektar großen Areal erstreben die Kirchheimer Kalksteinwerke GmbH und die Erich Seubert GmbH aus Kleinrinderfeld einen Gemeinschaftssteinbruch, um in vier Hauptabschnitten Muschelkalkquader abzubauen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die Zufahrt zur Abbaustätte soll von der Kreisstraße K 2808 (Oberwittighausen - Gützingen) über die Auffahrt zum bereits bestehenden Steinbruch der Kirchheimer Kalksteinwerke erfolgen. Der Materialabtransport sollte ausschließlich nur in Fahrtrichtung Oberwittighausen erfolgen. Da für die dortige Brücke eine Tonnenbeschränkung für LKW vorliegt, müsste bis auf weiteres eine andere Wegstrecke für die Abfahrt genutzt werden - beispielsweise in Richtung Gützingen, Allersheim, Gaubüttelbrunn nach Kirchheim.

Anwohner aus Oberwittighausen hatten sich bereits im Vorfeld vehement gegen diese Planungen wegen der zu absehbaren Belastungen und Beeinträchtigungen ausgesprochen. Aus dem Ratsgremium wurde vorgeschlagen, dass auf besonders ortsnahen Flurstücken ein Abbau untersagt werden und zu bestimmten Zeiten wie etwa samstags keine Arbeiten am Steinbruch stattfinden sollten. Ebenfalls thematisiert wurden die Gefahrensituationen an Zu- und Ausfahrt sowie an der Brücke in Oberwittighausen, die nur noch einspurig befahrbar ist. Diesbezüglich wurde erneut Unverständnis hinsichtlich Sondergenehmigungen für die Nutzung der Brücke durch Baustellenfahrzeuge geäußert.

Landratsamt entscheidet

Insofern lehnte der Gemeinderat mehrheitlich das Einvernehmen zumindest für die in dieser Form beantragte Baugenehmigung ab. Letztlich liege es am Landratsamt als zuständige Behörde, eine Genehmigung zu erteilen oder zu entsagen, wies Bürgermeister Wessels explizit hin. Die Vorschläge sowie die Problemstellungen werden jedoch als schriftliche Stellungnahme an das Landratsamt weitergeleitet.