Wittighausen: Kläranlage bekommt neue Dosierpumpe

Wittighausen. Dem 1985 gegründeten kommunal- und länderübergreifenden Zweckverband gehören die Gemeinden Wittighausen auf baden-württembergischer sowie Kirchheim, Geroldshausen inklusive Ortsteil Moos und der Giebelstädter Ortsteil Sulzdorf auf bayerischer Seite an.

Der Jahresabschluss 2020 ist die erste Jahresrechnung des Zweckverbandes, die im doppischen System gemäß des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) erstellt wurde. Die ordentlichen Erträge liegen mit rund 519 500 Euro um annähernd 248 500 Euro über dem Planansatz von 271 000 Euro. Diese große Abweichung ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass die Auflösung der Investitionszuwendungen der Kommunen mit fast 235 000 Euro im ersten NKHR-Jahr noch nicht enthalten war.

Die ordentlichen Aufwendungen betragen circa 532 500 Euro und liegen damit etwa 263 000 Euro über dem Ansatz von 269 500 Euro. Hauptgrund für diese große Abweichung war wie bei den Erträgen, dass die Abschreibungen mit 235 500 Euro im ersten NKHR-Jahr noch nicht veranschlagt waren. Der Betriebsaufwand erhöhte sich um 29 000 € auf 139 000 Euro, was auf den höheren Klärschlammanfall (plus 14 Prozent) sowie gestiegene Entsorgungs- und Energiepreise zurückzuführen ist.

Der Schuldenstand verringerte sich von 170 500 Euro durch Tilgungen auf knapp über 163 000 Euro. Dies entspricht bei 5416 Einwohnern einer Pro-Kopf-Verschuldung von 30,13 Euro. Da in den folgenden Jahren keine weiteren Kredite vorgesehen sind, wird sich die Verschuldung voraussichtlich weiter vermindern.

Der Haushaltsplan 2022 sieht im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von über 366 000 Euro und Aufwendungen von rund 347 500 Euro sowie damit einen Überschuss von plus 18 500 Euro vor. Der Betriebsaufwand wird sich um 25 000 Euro auf 145 000 Euro erhöhen, was wiederum hauptsächlich auf höhere Strompreise und Klärschlammentsorgungskosten zurückzuführen ist. Immerhin können aufgrund des selbsterzeugten Stroms durch die Photovoltaik-Module in der verbandseigenen Kläranlage noch höhere Kosten vermieden werden. So betrug die dadurch bedingte Einsparung im vergangenen Jahr 4500 Euro.

Zur Optimierung der Phosphateliminierung im Klärprozess, der mit bislang per Hand durchgeführter Zugabe von Fällmitteln in das Abwasser erfolgt, wurde beschlossen, eine Dosierpumpe zu installieren, die anhand der aktuellen Phosphatwerte im Abwasser exakt dosierte Fällmittel in den Klärprozess abgeben kann.

Damit können die Phosphatwerte im fertig geklärten Wasser verbessert und vor allem Fällmittel gespart werden. Dafür sind im Haushaltsplan Mittel in Höhe von 32 500 Euro veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt über einen Landeszuschuss von 7500 Euro, den die Gemeinde Wittighausen dem Zweckverband zur Verfügung stellt, sowie über eine Investitionsumlage von 25 000 Euro.

Auf eine 2021 geplante Investition für Einbau eines Rührwerks im Schlammstapelbehälter wurde nach Rücksprache mit dem Leiter der Gemeinschaftskläranlage Stefan Kraß verzichtet, da dieser den angestrebten Zweck auch mit wesentlich kostengünstigeren Mitteln erreichen könne. Auf die für die Investition vorgesehene Darlehensaufnahme von 20 000 Euro konnte deshalb verzichtet werden. Für das Haushaltsjahr 2022 ist keine Darlehensaufnahme geplant. In der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 sind Investitionen in die Mess- und Regeltechnik für alle Regenüberlaufbecken in Höhe von 120 000 Euro beabsichtigt, wobei ein Zuschuss der Gemeinde Wittighausen in Höhe von 20 000 Euro zu erwarten ist.

