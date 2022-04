Wittighausen: Domizil für Senioren den Weg bereitet

Wittighausen. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan für das rund einen Hektar große Areal an der Kreisstraße 2882 nach Poppenhausen erhält die Bezeichnung „Sondergebiet Wohnen und Pflege – Oberer Effelter“. Bürgermeister Marcus Wessels betonte, dass der Senioren- und Pflegeplan 2021 bis 2025 des Main-Tauber-Kreises einen für das Kreisgebiet generell hohen Bedarf an Seniorenwohn- und Pflegeplätze attestiere. Das statistische Landesamt geht in seinen demografischen Vorberechnungen für das Jahr 2030 davon aus, dass einerseits die Zahl der unter 65-Jährigen leicht abnehmen und die Anzahl der über 65-Jährigen dagegen steigen wird.

Im Main-Tauber-Kreis wird diese Entwicklung voraussichtlich besonders ausgeprägt sein. Gemäß einer aktuellen Prognose des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) wird der Main-Tauber-Kreis im Jahr 2030 einer der Landkreise mit dem höchsten Anteil Hochaltriger an der Gesamtbevölkerung darstellen. Demnach werden etwa acht Prozent der Bevölkerung dann 80 Jahre und älter sein.

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes für das Sondergebiet „Oberer Effelter“ am Nordostrand von Unterwittighausen schafft der Gemeinderat Wittighausen die Voraussetzungen zur örtlichen Weiterentwicklung, indem Bauland zur Ansiedlung einer Einrichtung für betreutes Wohnen sowie für Kurzzeit und Tagespflege bereitgestellt wird. Dort plant ein privater Investor die Errichtung einer Wohnanlage mit etwa 80 Pflegeplätzen und etwa 16 Plätzen für betreutes Wohnen. Zugleich werden die Kosten für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan vom Bauträger übernommen.

Darüber hinaus erklärte der Bürgermeister, dass man einer Bürgerinitiative, die Bedenken an den Planungen einer Wohn- und Pflegeeinrichtung für Senioren im Gemeindegebiet geäußert hatte, insofern entgegengekommen sei, indem ursprüngliche Überlegungen eines Standortes dafür oberhalb des Bahntunnels in Unterwittighausen aufgrund heftigen Widerstands aus der Einwohnerschaft ad acta gelegt worden seien. „Wir nehmen die Sorgen, Bedenken oder Anregungen der Bürgerschaft hinsichtlich eines entsprechenden Bauvorhabens sehr wohl ernst“, widersprach Wessels im Namen des Gemeinderats einhergehend Kritiken.

Diesbezüglich wurde in der Gemeinderatssitzung seitens Margarethe Geßner, Sprecherin einer Bürgerinitiative, vorgebracht, dass weder deren Gegenargumente ausreichend berücksichtigt worden seien noch, ob ein wirklich genügender Bedarf an Pflegeplätzen vor Ort in der Gemeinde Wittighausen bestünde. „Das sind fundamentale Entscheidungen für die Zukunft der Gemeinde, da hätten wir uns schon gewünscht, mehr Gehör zu finden“, gab sie im Namen der Bürgerinitiative zu bedenken.

Dass es zukünftig keine Mehrbettzimmer mehr geben dürfe, schaffe in der Pflege zusätzlichen Bedarf, hielt der Rathauschef ebenfalls entgegen. Außerdem seien die Anfangsplanungen mit noch über 100 Betten insbesondere auch wegen der Eingaben dieser Bürgerinitiative mittlerweile reduziert worden. Allerdings müsse einem Investor und Betreiber einer Einrichtung eine gewisse Mindestgröße eingeräumt werden, damit sie sich für ihn rentabel rechne.

„Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Seniorenwohnanlage ein großer und sehr wichtiger Schritt für die Zukunft der Gemeinde Wittighausen ist“, unterstrich Wessels. „Es geht nicht nur um Senioren oder pflegebedürftige Menschen aus dem Gemeindegebiet, sondern gegebenenfalls auch aus benachbarten Kommunen wie etwa aus dem angrenzenden Landkreis Würzburg“, resümierte der Bürgermeister.