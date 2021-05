Wittighäuser Weindorf wird erneut abgesagt

Wittighausen. Das Wittighäuser Weindorf muss auch in diesem Jahr aufgrund der Coronakrise abgesagt werden. Dies gab das Organisationsteam jetzt in einer Pressemitteilung bekannt.

AdUnit urban-intext1

Nachdem das achte Weindorf bereits im vergangenen Jahr wegen der verschärften Coronasituation ausfallen musste, entschlossen sich die Veranstalter, auch heuer die für das Wochenende am 7. und 8. August geplante Neuauflage in Anbetracht der nicht absehbaren Entwicklung der Coronapandemie und der zu erfüllenden Auflagen bereits jetzt beizeiten abzusagen.

„Das Organisationsteam bedauert diesen Schritt, dankt allen Beteiligten für die bisherige Unterstützung und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr“, ließ die Mitverantwortliche Monika Borst stellvertretend für die Veranstalter verlautbaren. Das Wittighäuser Weindorf wurde 2013 vom SV Wittighausen ins Leben gerufen und nach seiner enorm erfolgreichen Premiere in Kooperation mit der Gemeinde Wittighausen seither bis 2019 jeweils etwa Mitte August zweitägig auf dem Freigelände bei der Grundschule in Unterwittighausen veranstaltet. Zwar wird auf dem Gebiet der Gemeinde Wittighausen gegenwärtig gewerbsmäßig kein Wein angebaut, allerdings gab es dort in früheren Jahrhunderten Weinbau.

Zudem liegt die kleinste Gemeinde des gesamten Main-Tauber-Kreises genau zwischen den drei Weinbaugebieten Baden, Franken und Württemberg, so dass sich das Wittighäuser Weindorf Jahr für Jahr nicht nur als Magnet für Besucher aus den lokalen Ortsteilen, sondern nahezu aus der ganzen Region entwickelt hat.

AdUnit urban-intext2

Zum großen Erfolg trug ebenso das gesamte Veranstaltungskonzept bei. Zum einen haben die Besucher die Gelegenheit, an drei regionalen Themenständen ausgewählte Weinspezialitäten aus den genannten drei Weingebieten zu verkosten. Und zum zweiten präsentieren jeweils an beiden Tagen lokale und regionale Musiker, Bands oder Orchestern ein vielfältiges Rahmenprogramm. pdw