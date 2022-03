Wittighäuser Musikanten setzten musikalisches Zeichen gegen den Krieg

Wittighausen. Der Landesmusikverband Baden-Württemberg hatte seine rund 6300 Mitgliedsvereine landesweit zu Konzertveranstaltungen aufgerufen. Damit soll Solidarität mit den Kriegsopfern gezeigt und dringend benötigte Hilfsgelder für humanitäre Maßnahmen gesammelt werden. Als Datum wurde bewusst der 25. März gewählt, da sich an diesem Tag die Annahme der sogenannten Berliner Erklärung durch alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union gemeinsam mit dem Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission zum 15. Mal jährte. Die in der Berliner Erklärung festgelegten europäischen Werte des Friedens und der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit, des Respekts und der gegenseitigen Verantwortung, der Toleranz, der Teilhabe sowie der Gerechtigkeit und der Solidarität seien unveräußerlich und würden durch die universelle Kraft der Musik sowohl symbolisiert als auch gefördert.

Ebenfalls gemäß einem Aufruf des Landesmusikverbandes, speziell dieses Lied zu spielen, eröffneten die Wittighäuser Musikanten unter Leitung von Thomas Landwehr die Benefizkonzertsoiree mit dem berühmten Volkslied „Die Gedanken sind frei“. „Wir haben bewusst Wert auf einen besinnlichen Charakter der Veranstaltung geachtet und deshalb auch eine Liedauswahl getroffen, die vom Charakter und den Titeln der verschiedenen Stücke sehr gut zum Anlass der Veranstaltung passen“, erklärte Landwehr, der als Dirigent zudem das Programm moderierte.

In einem Grußwort prognostizierte Bürgermeister Marcus Wessels aufgrund des durch Putin ausgelösten Ukrainekriegs eine bevorstehende Flüchtlingswelle, wie es sie in diesem Ausmaß seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa wohl noch nie gegeben habe. „Wir sprechen von einem Dammbruch“, zitierte er Landrat Christoph Schauder. Demnach müsse damit gerechnet werden, dass pro Tag etwa 50 Flüchtlinge aus der Ukraine in den Main-Tauber-Kreis kommen würden.

Auch die Gemeinde Wittighausen habe entsprechende Unterstützung und Hilfe angeboten, berichtete Wessels. Dazu werde man voraussichtlich den Containerkomplex im Unterwittighäuser Gewerbegebiet „Quellwiesen“ wieder errichten und wahrscheinlich noch vergrößern. „Wir haben aktuell im Gemeindegebiet drei Wohnungen für Anschlussunterbringung ukrainischer Flüchtlinge angeboten bekommen“, teilte der Bürgermeister dankend mit. „Wer freien Wohnraum zur Verfügung hat und bereit ist, Kriegsflüchtlinge darin aufzunehmen, soll sich bei der Gemeindeverwaltung oder bei mir persönlich melden“, appellierte Wessels.

Der betreffende Wohnraum werde vorläufig für ein halbes bis hin zu einem Jahr von der Gemeinde oder dem Landkreis angemietet, die oder der auch die anfallenden Kosten tragen würde.

Als Besonderheit spielten die Wittighäuser Musikanten die kurzfristig einstudierte Nationalhymne der Ukraine, gefolgt von der Europahymne. Bei „My Dream“ des Komponisten Peter Leitner wirkte Nicola Fell solistisch am Flügelhorn. Weiter standen auf dem Programm der wunderschöne melancholische Walzer „Fast Himmelblau“ von Kurt Gäble, Peter Maffays Ballade „Nessaja“ aus dem Musical „Tabaluga“ sowie „Marsch der Freiheit (Marcha de Libertad)“ des Kärtner Komponisten, Arrangeurs und Musikers Gerald Ranacher. Das Orchester habe diesen Marsch erst zweimal in den Proben geübt, der Titel passe jedoch sehr treffend zu der Kriegsthematik, erklärte Thomas Landwehr.

Den Abschluss der Konzertsoiree bei geradezu idealem Frühlingswetter bildete als Zugabe ein „Gebet für die Ukraine“ – ein traditionelles Kirchenlied und eine geistliche Hymne in der Ukraine.

Bislang 1700 Euro an Spenden

Laut Auskunft von Walter Kordmann, Vorsitzender der Wittighäuser Musikanten, belaufen sich die Spenden bislang auf circa 1700 Euro. „Wenn wir etwas für den sozialen Zweck tun können, machen wir sehr gerne mit. Das Thema ist überall präsent und natürlich müssen wir den betroffenen Menschen helfen. Daher werden wir die Spenden wohl noch auf 2000 Euro aufstocken“, bekräftigte Kordmann.

„Zudem haben einige Bürger, die nicht bei dem Konzert dabei sein konnten, ihre Spende angekündigt oder bereits getätigt“, gaben Kordmann und Wessels übereinstimmend bekannt. „Wir sind hinsichtlich des Interesses sowie der Spendenbereitschaft der Bevölkerung rund um das Konzert höchst erfreut und begeistert“, resümierten der Vorsitzende der Wittighäuser Musikanten und der Bürgermeister unisono.