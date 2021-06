Widerstände bereits angekündigt

Negative Auswirkungen befürchtet Wittighausens Bürgermeister Marcus Wessels auf das Gemeindegebiet bei Realisierung eines Steinbruchs auf Gemarkung Bütthard.

Bütthard/Wittighausen. Westlich der unterfränkischen Nachbargemeinde plant ein Unternehmen einen rund 6,4 Hektar großen Steinbruch. Nicht nur Bütthards Bürgermeister Peter Ernst und sein Stellvertreter Udo Konrad empören sich über die Planungen des neuen Steinbruchs, der gerade einmal 200 Meter vom westlichen Siedlungsrand entfernt liegen würde und für den der Vorhabensträger, die Firma Natursteine Transporte aus Kleinrinderfeld (Landkreis Würzburg), Probebohrungen angekündigt hat.

Auch Marcus Wessels, Bürgermeister der Gemeinde Wittighausen, steht dem Projekt äußerst skeptisch gegenüber und meldete bereits jetzt Widerstände im Rahmen des Beteiligungsverfahrens an, sollten die Planungen weiter fortgesetzt sowie ein Genehmigungsverfahren offiziell beantragt und eingeleitet werden.

Elf Steinbrüche

Gegenwärtig betreibt die Erich Seubert GmbH insgesamt elf Steinbrüche in der Bundesrepublik Deutschland und Polen, so zum Beispiel im Landkreis Würzburg in Kirchheim (Sellenberg), in Gaubüttelbrunn und in Moos (Gemeindeteil Geroldshausen).

In Bütthard befindet sich ein Steinbruch der Kleinrinderfelder Firma Scheuermann auf Gemarkung des Ortsteils Gützingen.

Das vorgesehene Areal wird derzeit intensiv landwirtschaftlich genutzt und ist im aktuell gültigen Regionalplan nicht als Gebiet für Muschelkalkabbau ausgewiesen. Allerdings befindet sich der unter anderem auch für den Gemeindebereich Bütthard relevante Regionalplan derzeit im Fortschreibungsprozess. Dementsprechend wollen Ernst und Konrad eine eventuelle regionalplanerische Ausweisung dieses Bereichs für die Einrichtung eines Steinbruchs verhindern.

Wessels befürchtet bei einer Realisierung des Steinbruchs vor allem durch den zu erwartenden Schwerlastverkehr erhebliche Probleme sowohl innerorts für Gemeindeteile Wittighausens als auch außerorts für die kreis- und länderübergreifende Verbindungsstraße zwischen beiden Kommunen.

„Speziell Unterwittighausen und Oberwittighausen sind schon momentan durch Lkw-Verkehr besonders aufgrund vorhandener Steinbrücke stark belastet. Dies würde sich durch den beabsichtigten Steinbruch noch erheblich verstärken“, begründet er wesentliche Bedenken. Diesbezüglich weist Wessels exemplarisch auf die Engstelle der Ortsdurchfahrt im Ortskern Unterwittighausens in Höhe der ehemaligen Dorfmühle hin.

„Selbst nach dem bevorstehenden Umbau als Optimierungsversuch einer Entschärfung dieser Gefahrenstelle wird die Ortsdurchfahrt an diesem Punkt verhältnismäßig eng bleiben“, unterstreicht er.

Eine gegebenenfalls unvermeidliche Zunahme des Schwerlastverkehrs halten er und sein unterfränkischer Amtskollege Peter Ernst sowie dessen Stellvertreter Udo Konrad gleichfalls auf der weitgehend relativ engen und phasenweise kurvigen Verbindungsstrecke (Kreisstraßen WÜ 36 und K 2807) zwischen Bütthard und Unterwittighausen für hoch problematisch. Dies gelte nicht nur für Begegnungsverkehr mit Pkw, sondern erst recht zwischen Lkw oder mit großen landwirtschaftlichen Fahrzeugen.

Eine alternative Streckenführung für den Schwerlastverkehr wäre entweder unwahrscheinlich oder etwa wegen Tonnagebeschränkungen einer Brücke in Oberwittighausen nicht möglich, beschreibt Wessels die Situation.

Konflikte denkbar

Ernst und Konrad betrachten zudem einen Steinbruch an diesem Standort sowohl wegen vorauszusehender Konflikte mit der Landwirtschaft nebst einer vorhandenen Biogasanlage und einem nahen Naturschutzgebiet für untragbar als auch mit den Wohngebieten aufgrund der nur geringen Distanz dazwischen.

„Besonders bei den zumeist herrschenden Westwinden sind massive Beeinträchtigungen der Anwohner durch Lärm-, Staub- und Abgasemissionen einer solchen nur wenige hundert Meter entfernten Anlage abzusehen“, heben Bütthards Bürgermeister und sein Stellvertreter hervor.

Ebenso betroffen wäre ein avisiertes 1,7 Hektar großes Wohnneubaugebiet ganz in der Nähe, für das demnächst die Erschließungsplanung erfolgen solle und für dessen geplante 16 Bauplätze sich dann wohl kaum mehr Interessenten zur Zahlung eines angemessenen Verkaufspreises finden lassen würden

Beeinträchtigungen durch Emissionen hingegen bei Wind aus umgekehrten Richtungen prognostiziert auch Wittighausens Bürgermeister für die Bewohner des lediglich in etwa zwei bis drei Kilometer Luftlinie entfernten Ortsteils Unterwittighausen als Resultat eines Steinbruchs am Rande von Bütthard.

Darüber hinaus sehen Wessels, Ernst und Konrad sowie gleichsam Maria Ott, Mitinitiatorin einer Bürgerinitiative für den Bau eines Radwegs zwischen Bütthard und Wittighausen, die verstärkten Planungen für einen solchen interkommunalen Radweg als gefährdet an. Der Grund: Die Zu- und Abfahrt des Lkw-Verkehrs zwischen dem Steinbruch und der Kreisstraße Richtung Unterwittighausen würde den Planungen nach auf bisher landwirtschaftlich genutzten Flurwegen erfolgen, die zum einen nicht für diese Mengen an Schwerlast- und Begegnungsverkehr ausgelegt seien sowie zum zweiten als Teilstück für den erwünschten Radweg disponiert wären.

„Wir haben bereits vorzeitig beim Landratsamt und zuständigen Fachstellen des Landkreises Würzburg unsere vielseitigen Bedenken angemeldet“, berichten Ernst und Konrad, der gleichzeitig als Ortsobmann des bayerischen Bauernverbandes auch die Interessen der lokalen Landwirtschaft vertritt.

„Die Gemeinde Bütthard wird der große Verlierer sein, die nicht nur Lebensqualität der ansässigen Bürger verlieren, sondern auch potenzielle Neubürger nicht anziehen wird, ohne von dem Unternehmen Gewerbesteuer zu erhalten, während sie andererseits nur negativ belastet wird“, prognostizieren Ernst und Konrad.

Laut ihren Angaben beabsichtigt der Vorhabenträger, seine Projektplanungen in der nächsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderats Bütthard am 23. Juni vorzustellen. Wessels wiederum kündigt entsprechende Bekanntgaben und Diskussionen bei einer der nächsten Gemeinderatssitzungen in Wittighausen an.