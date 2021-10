Wessels ist der einzige Kandidat

Wittighausen. Amtsinhaber Marcus Wessels ist einziger Kandidat für die Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Wittighausen am 14. November 2021. Dies gab die Gemeindeverwaltung in einer Pressemitteilung nach Ende der Bewerbungsfrist am frühen Montagabend sowie anschließender Prüfung und Zulassung der Bewerbung durch den Gemeindewahlausschuss bekannt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bis zum Ende der Einreichungsfrist am Montag um 18 Uhr waren keine weiteren Bewerbungen mehr eingegangen.

Markus Wessels will Bürgermeister in Wittighausen bleiben. © Peter D. Wagner

Der amtierende Bürgermeister Marcus Wessels hatte bereits im Februar bei Festlegung des Wahltermins in der öffentlichen Ratssitzung mündlich seine erneute Kandidatur angekündigt sowie unmittelbar nach Start der Frist im September seine schriftliche Bewerbung eingereicht und offiziell bekanntgegeben. Zwar hatte der aus Wittighausen stammende und in München lebende Kai-Uwe Ausmeier im Laufe des Septembers ebenfalls seine Bewerbung bei der Gemeinde Wittighausen abgegeben, jedoch kurze Zeit später wieder aus privaten Gründen zurückgezogen.

Marcus Wessels wurde am 14. Dezember 2013 im zweiten Durchgang mit fast 88 Prozent der abgegebenen Stimmen gegen zwei Gegenkandidaten erstmalig zum Bürgermeister gewählt. Im ersten Wahldurchgang drei Wochen zuvor hatte er bei bis dato sechs Mitbewerbern mit 46,6 Prozent der Stimmanteile nur knapp die absolute Mehrheit verfehlt. Wessels erste Amtszeit endet am 1. Februar 2022.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der in Münster / Westfalen geborene 49-jährige Diplomingenieur mit Master of Science lebt mit seiner Frau Sonja und seinen beiden Kindern seit rund zwölf Jahren in Unterwittighausen.

Nach einer gärtnerischen und landwirtschaftlichen Berufsausbildung holte er auf dem zweiten Bildungsweg das Fachabitur nach. Unmittelbar nach dem Studium der Landschaftsentwicklung in Osnabrück und Oulu/Finnland begann Marcus Wessels im Juli 2002 seine berufliche Laufbahn bei der Unteren Naturschutzbehörde in Bad Kissingen. Ab 2003 bis zu seiner Wahl als Bürgermeister in der Gemeinde Wittighausen übte er seinen Dienst bei der Höheren Naturschutzbehörde an der Bezirksregierung von Unterfranken in Würzburg aus. Zusätzlich absolvierte Wessels von 2007 bis 2008 die Vorbereitung für den gehobenen bautechnischen und umweltfachlichen Verwaltungsdienst.

Am Sonntag, 14. November haben die wahlberechtigten Bürger dann die Gelegenheit zur Abstimmung darüber, wer für die nächste achtjährige Amtsperiode Rathauschef in Wittighausen sein wird.

Mitglieder des Gemeindeausschusses für die bevorstehende Bürgermeisterwahl sind Gerhard Skazel (Vorsitzender), Herbert Reinhard (Stellvertreter), Michael Schinnagel, Achim Michel, Sebastian Henneberger und Monika Borst (Beisitzer) sowie Frank Lurz (Beisitzer und Schriftführer). pdw

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3