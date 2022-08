Weg für Bau eines Pflegeheims geebnet

Unterwittighausen. Einstimmig hat der Gemeinderat Wittighausen in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung den Entwurf des Bebauungsplanes „Sondergebiet Wohnen und Pflege Oberer Effelter“ auf Gemarkungen Unter- und Oberwittighausen gebilligt. Einhergehend beschloss das Gremium die Durchführung einer frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Nachbargemeinden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit diesem Bebauungsplan sollen die Voraussetzungen zur Weiterentwicklung der Gemeinde Wittighausen gefördert sowie die Rechtsgrundlagen zur Ansiedlung einer Einrichtung für betreutes Wohnen und für Pflege geschaffen werden.

Der Entwurf des Bebauungsplanes „Sondergebiet Wohnen und Pflege Oberer Effelter“ wird in der Zeit von Montag, 22. August, bis einschließlich Freitag, 23. September, im Rathaus in Unterwittighausen öffentlich ausgelegt und zusätzlich auf der Homepage der Gemeinde Wittighausen (www.Wittighausen.de/Gemeindeinfo/Bauen und Wohnen) veröffentlicht werden.

Als Voraussetzung zur Aufstellung dieses Bebauungsplans hatte der Gemeinderat bereits in seiner vorigen Sitzung die vorgestellte Entwurfsfassung der Änderungen des Flächennutzungsplans der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft (VVG) Grünsfeld-Wittighausen gebilligt sowie die öffentliche Auslegung und Beteiligung beschlossen. Wesentliche Änderung der aktuellen Entwurfsfassung des Flächennutzungsplans auf Gemeindegebiet Wiittighausen ist die Neuausweisung dieser Sonderbaufläche „Wohnen und Pflege“ in Unter-/Oberwittighausen.

Die erste Änderung des Flächennutzungsplanes Grünsfeld-Wittighausen wurde im Mai 2019 fertiggestellt. Nach zwischenzeitlichen internen Besprechungsterminen fanden zwei Jahre später die Vorberatungen zum Vorentwurf in den jeweiligen Gemeinderatsgremien statt. In zwei Sitzungen wurde der Vorentwurf der zweiten Änderung des Flächennutzungsplanes beschlossen und anschließend die frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung durchgeführt.

In der öffentlichen Sitzung Ende Juli befasste sich der Gemeinderat Wittighausen mit den im Rahmen der Beteiligungsverfahren abgegebenen Stellungnahmen, wobei die öffentlichen und privaten Belange untereinander und gegeneinander abgewogen wurden. Während die genannte Sonderbaufläche „Wohnen und Pflege“ neu aufgenommen wurde, wurden hingegen aus der Vorentwurfsfassung die Neuausweisung einer gemischten Baufläche „Heerstraße“ in Vilchband und die Neuausweisung einer Sonderbaufläche „Erneuerbare Energien – Sonnenenergie“ auf Gemarkung Oberwittighausen gestrichen.

Dementsprechend stimmten daraufhin am Folgeabend sämtliche aus den beiden Gemeinderatsgremien beauftragten Delegierten in der Versammlung der VVG Grünsfeld-Wittighausen per imperativem Mandat für die Änderungen der vorgestellten Entwurfsfassung des Flächennutzungsplans sowie für die erneute öffentliche Auslegung und Beteiligung. Nach Auskunft von Bürgermeister Marcus Wessels werde der Zeitraum der Auslegung demnächst öffentlich bekanntgegeben.

Darüber hinaus wird derzeit bis einschließlich Freitag 9. September, der aktuelle Bebauungsplanentwurf für das Gewerbegebiet „Unterwittighausen-West“ im Rathaus öffentlich ausgelegt, um der Bürgerschaft Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu geben.

Den Entwurf des Bebauungsplanes für das Gewerbegebiet „West“ auf Gemarkung Unterwittighausen hatte der Gemeinderat Wittighausen nach Abwägung der im Rahmen des Beteiligungsverfahrens eingegangen Stellungnahmen ebenfalls in seiner Sitzung Ende Juli einstimmig gebilligt. Von Seiten der Bevölkerung waren diesbezüglich keine Bedenken oder Anregungen eingegangen.

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Unterwittighausen-West“ sollen die Voraussetzungen zur Ansiedlung von Gewerbe geschaffen werden.