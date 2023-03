Oberwittighausen. Ein Unbekannter Täter beschädigte ein Wanderschild an der St. Sigismund Kappelle in Oberwittighausen. Vermutlich wurde das Schild mittels Bolzenschussgerät beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Hinweise zu dem Täter können an das Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341/ 810 abgegeben werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1