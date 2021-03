Einhellig hat der Gemeinderat von Wittighausen die Einrichtung einer Natur- und Waldkindergartengruppe sowie das Einleiten notwendiger Schritte befürwortet.

AdUnit urban-intext1

Wittighausen. Bei einem Gespräch im Oktober 2020 mit der Verrechnungsstelle und der Leitung des Katholischen Kindergartens „Allerheiligen“ in Unterwittighausen wurde deutlich, dass die Kapazität des Kindergartens womöglich schon in absehbarer Zeit erschöpft sein wird, so dass ansonsten einigen Eltern eine Absage zum Wunschtermin erteilt werden müsste.

Bedarf an Kita-Plätzen steigt

Im Gemeinderat notiert Einstimmig erfolgte die Zustimmung des Wittighäuser Gemeinderats für den Abschluss einer Vereinbarung zur zukünftigen Übertragung der Aufgaben des bisherigen gemeindlichen Gutachterausschusses an den gemeinsamen Gutachterausschuss „Main-Tauber-Süd“ bei der Stadt Bad Mergentheim. Der bisherige Gutachterausschuss hat gemäß Baugesetzbuch und Gutachterausschussverordnung Bodenrichtwerte (Stand 31. Dezember 2020) ermittelt. Diese sind auf der Homepage der Gemeinde unter www.wittighausen.de/verwaltung/ortsrecht.html in der Rubrik „Verordnungen / Sonstiges) zu finden. Keine Mehrheit erhielt der Vorschlag der Gemeindeverwaltung, die sogenannte Bauverpflichtung für kommunale Baugrundstücke bis auf weiteres generell von drei auf fünf Jahre zu verlängern. In der Vergangenheit wurden wiederholt seitens der Häuslebauer die Frage aufgeworfen, ob die Bauverpflichtung geändert werden könne. Allerdings sprach sich der Rat mit 7:5-Stimmen dafür aus, dass die Frist in Einzelfällen auf Antrag bis zu fünf Jahre aufgeschoben werden kann. Bei einer Enthaltung hat der Rat einer Ehrenordnung der Freiwilligen Feuerwehr Wittighausen. Bürgermeister Marcus Wessels gab bekannt, dass der Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung den Abschlüssen von Kaufverträgen über Flächen für die Sanierung der Ortsdurchfahrt Unterwittighausen zugestimmt hat. Die Baumaßnahme wurde mittlerweile in das Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) aufgenommen. In einem mehrstufigen Antragsverfahren ist der nächste Schritt eine Antragstellung seitens der Gemeinde mit detaillierteren Planungsunterlagen. Für eine erfolgende Genehmigung müssen anschließend Unterlagen für eine Bewilligung eingereicht werden und das Vorhaben danach gegebenenfalls innerhalb eines Jahres umgesetzt werden. Wessels informierte über Details hinsichtlich erster Vorplanungen der DB Station und Service bezüglich einer Modernisierung des Bahnhaltepunktes Wittighausen (ein ausführlicherer Bericht folgt). Über eine großzügige Spende von 12 000 Euro des Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verbandes (BGV) kann sich die Freiwillige Feuerwehr Wittighausen freuen. Die Zuwendung kommt der Anschaffung neuer Feuerwehrhelme zugute. Das Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt des Main-Tauber-Kreises hat in einem Schreiben der Gemeinde Wittighausen die Rechtmäßigkeit des Haushaltsplans für 2021 nebst Satzung bestätigt. Ausdrücklich wird unter anderem darauf hingewiesen, dass vor Ausschreibung der Gewerbegebiete „Unterwittighausen West“ und „Wachtelland“ die Finanzierung gesichert sein muss, nachdem für die Erschließung beider Gewerbegebiete im Haushaltsplan ELR-Zuschüsse von insgesamt 500 000 Euro eingeplant waren, die Gemeinde Wittighausen bei der Bewilligung von ELR-Mitteln jedoch nicht zum Zuge gekommen war. Erika Kordmann regte die Durchführung von Tempomessungen im Bereich der Ortseinfahrt von Oberwittighausen aus Richtung Unterwittighausen an. Wessels sagte einen entsprechenden Antrag beim Landratsamt zur temporären Installierung einer Messanlage zu. Auf Anfrage teilte Wessels mit, dass neben dem geplanten Neubaugebiet in Oberwittighausen die Errichtung einer Trafostation geplant sei. An diesem Standort wurde zu diesem Zweck das alte und baufällige Waaghäuschen abgerissen. Die Dimensionen der Trafostation seien sowohl in der Fläche als auch Höhe geringer als die des bisherigen Gebäudes, veranschaulichte Wessels anhand eines Planungsentwurfs. Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung findet am Dienstag, 20. April, um 19 Uhr statt. pdw

„Nachdem dieser Sachverhalt damals dem Gemeinderat mitgeteilt wurde und inzwischen die aktuellen Kinderzahlen vorliegen, haben wir Gewissheit, dass dieser Fall bereits im September 2021 eintreten wird“, erläuterte Bürgermeister Marcus Wessels. Hierauf habe Anfang März auch die Verrechnungsstelle deutlich hingewiesen. Ursächlich hierfür seien nicht nur steigende Geburtenraten, sondern zudem die Ansiedlung junger Familien im Baugebiet „Am Bären“ in Unterwittighausen.

Bereits im vergangenen Jahr wurde die Möglichkeit ins Auge gefasst, eine Wald-/ Naturgruppe einzurichten. Zum einen erfreut sich diese Form der Pädagogik einer großen Nachfrage und auch wachsender Beliebtheit. Beispiele in der Nähe sind die Waldkindergärten „Wurzelkinder“ in Lauda-Königshofen und „Kinderwald“ in Tauberbischofsheim und Werbach.

AdUnit urban-intext2

Auch die Erzieherinnen des katholischen Kindergartens „Allerheiligen“ nebst Leiterin Natascha Pechtl seien große Befürworter einer solchen Gruppe, berichtete Wessels. Zum anderen sei eine bauliche Erweiterung des bestehenden Kindergartens am aktuellen Standort kaum zu realisieren. Folglich stelle sich die Frage, ob das Kindergartengebäude noch derartiges Potenzial biete und mit welchen Kosten gegebenenfalls zu rechnen seien. Darüber hinaus würde ein Umbau viel Zeit erfordern.

Für einen eventuellen Waldkindergarten wurden bereits mehrere Standorte im Gemeindegebiet geprüft. Bislang wurde ein 970 Quadratmeter großes Obstgrundstück im Gewann „Messelhäuser Weg“ auf Gemarkung Unterwittighausen als am besten geeignet eingestuft. Diese Fläche wurde aus Sicht sowohl des Kindergartens als auch des Caritas-Fachberaters Winfried Frank als akzeptabel eingestuft.

AdUnit urban-intext3

„Die gesetzlichen Vertreter des Eigentümers wären bereit, das Grundstück zu veräußern. Die Eigentümer der benachbarten Flächen sind mit der Nutzung einverstanden und würden ihre Flächen zur Verfügung stellen, verpachten oder verkaufen, damit die Kinder dort spielen könnten.

AdUnit urban-intext4

Die angrenzenden Wälder sind im Eigentum der Gemeinde Wittighausen“, resümierte Bürgermeister Wessels.

Voraussetzungen wären unter anderem die Schaffung einer wetterfesten Unterkunft mit Bio-Toilette, Waschmöglichkeiten sowie Plätzen zum Spielen und Essen.

Zirkuswagen als Unterkunft

Mittlerweile haben sich hierfür speziell umgebaute oder neu angefertigte Zirkuswagen etabliert, deren Kosten bei 40 000 bis 80 000 Euro liegen. Vorteile solcher Wagen seien, dass sie baurechtlich gesehen auch im Außenbereich leicht zu genehmigen sind und den Hygienevorschriften entsprechen würden, da eine Abnahme vom Gesundheitsamt und des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) erfolgen müsse.

Allerdings müsste eine zentrale Sammelstelle an der Straße nach Vilchband eingerichtet werden, an der die Kinder von den Erzieherinnen abgeholt würden, da die Zufahrt zu dem bevorzugten Platz für einen Waldkindergarten unbefestigt ist. Für eine Alternativunterkunft bei Extremwetterlagen wäre der Raum auf dem Kindergartenspielplatz geeignet. Eine entsprechende Begutachtung ist bereits erfolgt, kleinere Anpassungen wären erforderlich.

„Es gibt zu der Einrichtung einer sechsten Kindergartengruppe keine Alternative. Insofern müssen wir uns früher oder später sowieso Gedanken über die Zukunft des Kindergartens machen“, unterstrich Wessels. Die Variante mit der Natur-/ Waldgruppe würde nicht nur einen Bedarf erfüllen, sondern scheine auch die wirtschaftlichste Variante zu sein. Zudem werde das pädagogische Portfolio sowie damit auch die Attraktivität des Kindergartens und damit der Gemeinde erhöht.

Grundsätzlich gab der Gemeinderat seine Zustimmung dafür, weitere Schritte für ein derartiges Vorhaben einzuleiten. Dazu zählt zunächst eine Abfrage des definitiven Bedarfs bei den Eltern und Einbindung der Gremien der katholischen Kirche.

Zudem will sich der Gemeinderat bei einem Ortstermin von der Eignung und Beschaffenheit des Grundstücks ein konkretes Bild machen.

Weitere Schritte wie etwa Konzeption, Detailplanungen und Abrechnungsmodus sollen daraufhin in enger Zusammenarbeit mit der Kindergartenleitung und dem Träger konzipiert und koordiniert werden.

Es sollte jedoch keine Entscheidung aus der Euphorie heraus getroffen, sondern sehr wohl überlegt und abgewogen werden, waren sich alle Ratsmitglieder auf einen entsprechenden Appell von Herbert Reinhard gleichsam übereinstimmend einig.