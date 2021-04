Wald spülte Geld in die Gemeindekasse

Der Wittighäuser Forst bringt der Kommune Geld. Rund 43 000 Euro wurden 2019 erwirtschaftet. Für das aktuelle Jahr rechnet man mit einer „schwarzen Null“.

AdUnit urban-intext1

Wittighausen. Einstimmig hat der Gemeinderat Wittighausen in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung sowohl den Vollzug des Forstwirtschaftsjahrs 2019 als auch die Planungen für 2021 bewilligt.

Zuvor hatten Christian Hofmann, Leiter des Forstreviers „Grünbach“, und Michael Laible, Trainee im höheren Forstdienst beim Kreis, beide Werke vorgestellt sowie über die aktuelle und prognostizierte Situation im Forstwesen berichtet. Hofmann trat Anfang 2020 die Nachfolge für den in den Ruhestand verabschiedeten Revierleiter Peter Kugler an.

Die zum 1. Januar 2020 erfolgte umfangreiche Forstreform habe zahlreiche Veränderungen in inhaltlicher, organisatorischer und personeller Hinsicht mit sich gebracht, erläuterte Hofmann. Die Herauslösung des Staatswalds aus der Zuständigkeit des Kreisforstamts betreffe zwar 15 Prozent der Waldfläche im Kreis, allerdings nicht die Gemarkung Wittighausen, da sich hier kein staatliches Waldeigentum befinde.

AdUnit urban-intext2

„Der Wald in Mitteleuropa befindet sich in einer kritischen Lage“, betonten Hofmann und Laible. Als wesentliche Ursachen nannten sie lange Trockenphasen, Hitzeperioden und Niederschlagsdefizite in drei aufeinanderfolgenden Jahren. Betroffen seien alle Baumarten, ganz besonders Fichten und Buchen mit Trocken- und Käferschäden. Auch vermeintlich Trockenheit ertragende Baumarten wie Waldkiefer, Schwarzkiefer, Tanne und Douglasie werden inzwischen geschädigt.

Eschen leiden zudem seit etwa einem Jahrzehnt an einer eingeschleppten Pilzerkrankung (Eschentriebsterben). Eichen werden von blattfressenden Schmetterlingsraupen wie von Eichenprozessionsspinner oder Schwammspinner heimgesucht. Folgen für den Forstbetrieb sind Verwerfungen am Holzmarkt, viele Kahlflächen mit der Notwendigkeit einer Wiederbewaldung sowie kaum planbare Rahmenbedingungen.

AdUnit urban-intext3

Den Schadholzanfall im Gemeindewald Wittighausen bezifferten die beiden Experten durch Pilzbefall auf 178 (im Jahr 2018), 264 (2019) und 50 Festmeter (2020), durch Käferholz auf 27 (2018), 19 (2019) und 32 Festmeter (2020) sowie durch Stürme auf null (2018), 75 (2019) und 24 Festmeter (2020). Verglichen mit dem übrigen Landkreis seien die Schäden im Gemeindewald unterdurchschnittlich ausgeprägt. Dies liege vor allem an den mit 1,7 Prozent sehr geringen Fichtenanteilen. Dennoch sei die Situation im Gemeindewald nicht „kleinzureden“ oder zu unterschätzen. Insbesondere 2019 mussten gut 800 Festmeter Schadholz eingeschlagen werden. Hinzu kam das bereits zu Jahresbeginn planmäßig geschlagene Holz, so dass auf 2019 insgesamt mit knapp unter 1500 Festmetern fast zwei komplette Jahreseinschläge, laut Forsteinrichtungswerk 840 Festmeter jährlich, zu verbuchen waren.

AdUnit urban-intext4

2018 und 2020 waren ebenfalls von Schadholz geprägt, jedoch lag der Anteil hier mit rund 30 Prozent deutlich geringer. Auch wurde das angefallene Schadholz in beiden Jahren durch die Reduktion planmäßiger Hiebe aufgefangen.

Markant in Wittighausen sind die stark unter dem Eschentriebsterben leidenden Eschen, so dass 2019 und 2020 größere Hiebe unumgänglich waren. Erfreulich sei, dass Buchen im Gemeindewald die Trockenheit bislang besser wegstecken konnten als in weiten Teilen des Kreisgebiets. Die Ersatzpflanzungen betrugen 2019 insgesamt 3450 Stück, davon 1400 Douglasien, 2000 Traubeneichen und 50 Hybridnüssen.

Im Vollzug wurde 2019 ein Überschuss von etwas mehr als 43 000 Euro erwirtschaftet und somit das avisierte Planziel von 1000 Euro bei weitem übertroffen. Im Plan für das Forstwirtschaftsjahr 2021 wird lediglich mit einer „schwarzen Null“ kalkuliert. Es bestehe jedoch die Hoffnung, wegen neuen Fördertatbeständen besser abschneiden zu können.

Für das laufende Jahr seien unter anderem ein Holzeinschlag von 840 Festmeter – hauptsächlich Esche, Eiche und Buche, Neupflanzungen von 1400 Bäumen (Douglasie in Mischung mit trockenheitsangepasstem Laubholz wie Kirsche, Spitzahorn, Hainbuche und Eiche) auf 0,6 Hektar vor allem in den Distrikten „Gereut“ und „Uhlberg“ sowie viel Aufwand zur Sicherung der Kulturen der Vorjahre vorgesehen.

„Unsere Wälder werden sich wesentlich verändern sowie im Falle weiterer Trockenjahre und zunehmender Klimaerwärmung Hauptbaumarten in einzelnen Wuchsregionen ausscheiden“, prognostizierten Hoffmann und Laible. Gleichzeitig gebe es erhebliche Unsicherheiten bezüglich der Baumartenwahl. Deshalb sei es wichtig das Risiko zu verringern oder zumindest auf möglichst viele Schultern zu verteilen. „Wir versuchen, die Unsicherheit durch Risikominimierung und Risikostreuung durch ein möglichst breites Baumartenspektrum an klimastabilen Baumarten und deren kleinflächige Mischung abzumildern“ , hoben sie hervor.

Dies könnten einheimische Baumarten sein wie etwa Hainbuche, Traubeneiche, Feldahorn, Spitzahorn, Kirsche, Elsbeere, Speierling und Walnuss. Auch der vermehrte Anbau von Baumarten aus dem süd- und südosteuropäischen oder nordamerikanischen Raum könnte eine Rolle spielen. Dazu zählen zum Beispiel Schwarzkiefer, Esskastanie, Baumhasel, Zeder, Douglasie, Roteiche, Hickory-Nuss, Schwarznuss, Robinie oder Tulpenbaum.