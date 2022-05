Vier Dörfer, ein Name

Poppenhausen. Vier Dörfer tragen den Namen Poppenhausen. Sie wurden in der späten Merowinger-Zeit vom Adelsgeschlecht der Popponen gegründet, die von den Babenbergern und Hennebergern beerbt wurden.

Am Fuße der Wasserkuppe liegt der Luftkurort Poppenhausen, eine Großgemeinde mit 2600 Einwohnern mit sieben Ortsteilen. Hier ist auch die älteste und größte deutsche Segelflugzeugwerft beheimatet. Die nahe Wasserkuppe, höchster Berg der Rhön, war der Geburtsort der Segelfliegerei.

Das fränkische Poppenhausen hat mit seinen sechs Ortsteilen 4360 Einwohner. Sie finden heute ihren Broterwerb vor allem in Betrieben im Schweinfurter Raum.

Seit 1990 beteiligt sich auch das in der ehemaligen DDR gelegene Poppenhausen/Thüringen aktiv an der Partnerschaft. Das einst abgeriegelte Dorf war für westliche Besucher jahrzehntelang unerreichbar. Höhepunkt im etwa 100 Einwohner zählenden Ort ist das alljährliche Traktortreffen mit internationaler Beteiligung. Die Ortschaft ist seit 2019 eines der 14 Ortsteile der Stadt Heldburg. Gastgeber des 22. Treffens der vier Partnergemeinden ist diesmal das badische Poppenhausen mit seinen kaum 100 Einwohnern. Große Bauernhöfe zeugen vom gewesenem Ansehen und Wohlstand der Bewohner.

1979 wurde auf Initiative der Soldaten- und Kriegerkameradschaft Poppenhausen/Franken die Partnerschaft gegründet. Zu diesem Fest gönnten sich die örtlichen Vereine aus dem hiesigen Poppenhausen erstmals einen gemeinsamen Ausflug dorthin , erste Kontakte wurden geknüpft und vertieft. Begeistert von der Idee, vereinbarte man ,abwechselnd jährlich ein Treffen zu veranstalten. Zum zweiten Treffen (1980) reisten die Vertreter aus dem Main-Tauber-Kreis, verstärkt durch die Musikfreunde aus Oberwittighausen und Krensheim, mit drei Bussen ins hessische Poppenhausen. Die dritte Zusammenkunft war 1981 im Wittighäuser Ortsteil. Hier traf aus den Partnerkommunen eine wahre Invasion ein.

Die in regelmäßigem Abstand, zunächst jährlich, dann in mehrjährigem Turnus, wenn möglich in Verbindung mit einem Jubiläum, folgenden Feste waren stets gut besucht und bleiben den Teilnehmern in bester Erinnerung. Hervorzuheben sind die 800-Jahr-Feier in Poppenhausen/Baden 1984, die 650-Jahr-Feier in Poppenhausen/Thüringen oder die 850-Jahr-Feier in Poppenhausen/Hessen 2015.

Das jüngste Treffen war 2019 in Poppenhausen/Thüringen. Dem sollten 2021 Festtage im badischen Ort folgen, sie mussten aber wegen Corona ausfallen. Nun gestalten die Wittighäuser Musikanten und der Bürgerverein Poppenhausen in diesem Jahr das 22. Treffen.

Das Festprogramm

Das Festgeschehen beginnt am Samstag, 28. Mai, um 14 Uhr mit der Einweihung des vom Bürgerverein gestifteten Denkmals „Poppenhäuser Partnerschaft“, einer Stele aus heimischem Muschelkalk mit den Wappen der vier Partner. Zu dieser Feierstunde werden die Gastdelegationen erwartet, angeführt von den Bürgermeistern. Ebenso sind die Musikkapellen mit von der Partie.

Im Festzelt werden traditionsgemäß die Bürgermeister ihre Kommunen vorstellen, umrahmt von Musikbeiträgen ihrer Kapellen und aufgelockert durch unterhaltsame Gaudispiele auf der Bühne.

Der Abend wird von den Wittighäuser Musikanten unter Leitung von Thomas Landwehr gestaltet. Die Kapelle freut sich, nach langer Corona-bedingter Pause endlich wieder aufspielen zu dürfen und wird die Gäste unterhalten.

Der Festsonntag steht unter dem Motto „60 Jahre Blasmusik in Poppenhausen“ und beginnt mit einem Festgottesdienst um 10 Uhr im Festzelt und wird von der Musikkapelle Vilchband umrahmt. Anschließend spielt sie beim Frühschoppen.

Nach dem Mittagessen unterhalten die Musikschüler der Bläserjugend Wittighausen die Gäste. Zum Festausklang spielen die Krensheimer Musikanten.