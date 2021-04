Verbindungsstraße wird nun saniert

Wittighausen. An der Alten Wittighäuser Straße von Poppenhausen nach Unterwittighausen wird im Zuge verschiedener Reparaturarbeiten von Schadstellen, die zumeist im Kontext mit Wasserrohrbrüchen durchgeführt werden, auf einem Abschnitt von etwa 350 Meter Länge und einer Breite von 3,50 Meter die Asphaltdecke komplett erneuert. Speziell dieses Teilstück der Straße, die sich insgesamt in keinem guten Zustand befindet, ist derart massiv schadhaft, dass flickenartige Ausbesserungen einzelner Stellen nicht mehr sinnvoll erscheinen. Dazu hat sich der Gemeinderat bei seiner letzten Sitzung entschlossen.

Allein die Komplettsanierung der Asphaltecke auf diesem Teilabschnitt schlägt mit fast 21 000 Euro zu Buche.

Zusammen mit den anderen an dieser Gemeindeverbindungsstraße erforderlichen Arbeiten fallen damit Bruttogesamtkosten in Höhe von annähernd 35 000 Euro an, wurde erklärt.

In der Gemeinderatssitzung beschloss das Gremium die Vergabe der Arbeiten an die Firma Konrad Bau. aus Gerlachsheim. Damit sind die finanziellen Mittel der entsprechenden Haushaltstitel für 2021 fast vollständig ausgeschöpft, hieß es vonseiten der Verwaltung. pdw

