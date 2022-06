Ver- und Entsorgungsleitungen werden erweitert

Wittighausen. Einstimmig hat der Gemeinderat Wittighausen in seiner öffentlichen Sitzung am Dienstag sowohl eine Nachtragvereinbarung als auch einer Änderung der Bauausführung für die Erschließung der Gewerbegebiete „Unterwittighausen-West“ und „Wachtelland“ bewilligt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zum Zeitpunkt der Ausschreibung war die Einteilung der Bauflächen im gesamten östlichen Teil der geplanten Gewerbegebiete noch offen. Aufgrund der Anfragen von Interessenten wurde die Aufteilung der dort liegenden östlichen und nördlichen Parzellen konkretisiert. Die Erschließung dieser Flächen erfordert die Erweiterung der Ver- und Entsorgungsleitungen.

Bereits in nichtöffentlicher Sitzung Anfang Mai hatte das Gremium die Thematik beraten und ohne Beschluss entschieden, dass die Vergabe von fast 76 000 Euro brutto erfolgen soll, da Eilbedürftigkeit bestand. Nun wurde der Beschluss zu einer entsprechenden Nachtragsvereinbarung unterdessen nachgeholt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ebenfalls offiziell in öffentlicher Sitzung nachgeholt wurde die Zustimmung für eine Änderung der Bauausführung zur Erschließung der beiden Gewerbegebiete in Unterwittighausen. Inhalt ist ein zusätzlicher Parkstreifen an der einen Erschließungsstraße sowie ein Gehweg und eine Verlängerung der zweiten Erschließungsstraße, um ein im nördlichen Bereich liegendes Grundstück auch von der L 511 (Unterwittighausen – Zimmern) verkehrlich erschließen zu können.

Seitens des ausführenden Bauunternehmens werde versucht, die Änderung kostenneutral durchzuführen, teilte Bürgermeister Marcus Wessels mit. Nachdem die Freigabe umgehend erteilt werden musste um keine Bauverzögerung zu verursachen, war das Einverständnis im Rahmen einer Eilentscheidung erteilt worden.

Die derzeit laufenden Erschließungsmaßnahmen für die Gewerbegebiete „Unterwittighausen-West“ und „Wachtelland“ sollen den Planungen nach in diesem Spätsommer oder Herbst fertiggestellt sein.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3