Turbulente Komödie sorgt für beste Unterhaltung

Unterwittighausen. Durchwegs erfolgreich verlief die Premiere der neuen Saison der Theatergruppe „Wittighäuser Dielegnatzer“ im Saal unter der Kindertagesstätte in Unterwittighausen. In diesem Jahr präsentiert das engagierte Laienensemble der Kolpingfamilie die hoch unterhaltsame und amüsant turbulente Dreiakter-Komödie „Drum prüfe, wie man sich ewig windet“ von Hans Schimmel.

Das Stück dreht sich um allerlei Wirrungen und Verwicklung der Liebe. Seitdem Bernhard „Bernie“ Bleibtreu (Michael Ulsamer) von seiner Exfrau nach der Scheidung „wie eine Weihnachtsgans“ ausgenommen wurde, ist er auf Frauen gar nicht mehr gut zu sprechen. Deshalb gründet er das Eheverhinderungsinstitut „Bleibe allein, aber glücklich“, um mit allerlei Kniffen und Tricks seine Kunden zu unterstützen, der Bürde einer Ehe zu entgehen. Zu Bernies Kunden gehört beispielsweise Albert Mecker (Thomas Ulsamer), dem es bis jetzt gelungen ist, den Avancen von Auguste Meiser (Anita Ulsamer) zu widerstehen.

Im gleichen Haus, in dem sich Bernies Büro befindet, hat allerdings auch Sigrid Rapp (Mandy Reinhard) ihre Geschäftsräume mit dem Eheanbahnungsinstitut „Gib der Braut eine Chance“, denn ihre Absicht ist es, Frauen zu unterstützen, damit diese mit ihrer Hilfe im Hafen der Ehe landen können. Die Situation zwischen beiden konträren Instituten spitzt sich zu, als die Finanzbeamtin Marianne Muckensturm (Katja Reinhard) zu Betriebsprüfungen bei beiden Unternehmen auftaucht. Noch dazu ist Reinigungsfrau Martha Wiesner (Astrid Auernhammer) sowohl bei Sigrid Rapp als auch bei Bernie Bleibtreu beschäftigt. Soviel sei schon jetzt verraten: Am Ende gibt es eine überraschende Wendung in diesen verzwickten Situationen.

Weitere Mitwirkende sind Stefanie Klingert, Sandra Klingert, Stefan Klinger und Matthias Max, der zum Auftakt der Premiere stellvertretend die zahlreichen Zuschauer begrüßte. Denn aufgrund Corona bedingter Pause hatte sowohl das Publikum als auch das Ensemble fast drei Jahre warten müssen, bis die „Wittighäuser Dielegnatzer“ wieder proben und auf der Bühne stehen konnten.

Mit einem Feuerwerk geradezu reihenweise witziger Gags und zusätzlicher Regieeinfälle begeisterten die zehn Akteurinnen und Akteure die Besucher von Anfang bis zum Schluss, wie auch der stürmische Applaus bewies. Wie gewohnt kommt der Erlöse aus den Aufführungen wieder gemeinnützigen und wohltätigen Zwecken zu Gute.