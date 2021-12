Treue Mitglieder geehrt

Wittighausen. Zum Gedenktag der heiligen Cäcilia fand vor kurzem ein Gottesdienst für die lebenden und verstorbenen Mitglieder des Kirchenchores in der Pfarrkirche Allerheiligen in Unterwittighausen statt. Trotz großer Einschränkungen, erschwerter Bedingungen und sich immer wieder ändernder Hygienevorschriften konnte der Kirchenchor auch im letzten und diesem Jahr sein Vereinsleben einigermaßen aufrechterhalten. So wurden die Proben mit Phasen der Unterbrechung im Freien in der Pfarrgasse in Unterwittighausen, im Dorfgemeinschaftshaus Oberwittighausen sowie in der Kirche in Unterwittighausen gehalten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Gottesdienst am „Cäcilientag“ konnte vom Kirchenchor wieder mitgestaltet werden. Schon hier dankte unser Präses, Pfarrer Oliver Störr, den Sängerinnen und Sängern herzlich für ihre Einsatzbereitschaft.

Im Anschluss an den Gottesdienst fand im Gasthaus „Zum Löwen“ die Cäcilienfeier unter Einhaltung der geltenden Coronaregeln statt. Nach einer kurzen Begrüßung durch die Verantwortlichen ging man zum gemütlichen Teil des Abends über.

Ehrungen

Daran schlossen sich die Ehrungen langjähriger Sängerinnen und Sänger an: Im vergangenen Jahr 2020, als –coronabedingt – keine Cäcilienfeier stattgefunden hatte, konnten Theresia Zipf und Thomas Ulsamer auf 30 Jahre, Hermann Endres auf 15 Jahre sowie Karola Arbinger und Amanda Michel auf 10 Jahre Chorgesang zurückblicken.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In diesem Jahr 2021 wurden Elfriede Glavanovitsch und Karin Konrad für 35 Jahre, Monika Reinhard für 20 Jahre und Doris Ehrmann für 5 Jahre Mitgliedschaft beim Kirchenchor geehrt.

Ihnen allen sagten sowohl Pfarrer Oliver Störr als auch die Vorsitzende Adelheid Martin mit einem kleinen Präsent herzlichen Dank. Ein Dankeschön gab es auch für den neuen Dirigenten Paul Thimm, der in dieser nicht einfachen Pandemiezeit die Leitung des Kirchenchors von Eva Kuhn, die durch ihr Studium bedingt das Dirigentenamt abgeben musste, übernommen hat.

Danke wurde auch dem gesamten Vorstand sowie allen stillen Helfern im Hintergrund für ihre immer reibungslos funktionierende Arbeit für den Kirchenchor gesagt. Nicht zuletzt galt auch der Dank allen Schola-Sängerinnen und -Sängern, die während der Zeit des Verbotes von Gemeindegesang den Gottesdienst musikalisch mitgestaltet hatten. Am Ende der Cäcilienfeier verabschiedeten sich die Chormitglieder in eine corona-bedingte längere Winterpause.