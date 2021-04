Tags Organisator des Grauens, abends Familienvater

Geroldshausen. Eduard Wirths – glühender Nazi und tausendfacher Mörder: Zu kurz würde es greifen, wollte man das Wesen des KZ-Arztes Dr. Eduard Wirths auf diese beiden Merkmale reduzieren. Die Widersprüche in seiner Persönlichkeit machen beinahe genauso fassungslos wie das Ausmaß seiner Gräueltaten.

Es brachte ihn anscheinend in keinen Konflikt, tagsüber mit einem Handzeichen Menschen in den Tod zu schicken und abends in die Rolle des liebevollen Familienvaters zu schlüpfen. Offensichtlich mühelos wechselte er vom nüchternen Organisator des Grauens im Lager Auschwitz zum angenehmen Gesellschafter und unterhaltsamen Plauderer im Kollegenkreis wie historische Fotos belegen.

Steckbrief eines Nazi-Verbrechers

Plötzlich werden in Stein gemeißelten Buchstaben lebendig. Längst Vergangenes wird wieder gegenwärtig. Dr. Eduard Wirths – wer war dieser Mann?

Am 4. September 1909 wurde er als ältester Sohn des Geroldshäuser Unternehmers Albert Wirths in Würzburg geboren. 1930 begann er ein Studium der Medizin an der Universität Würzburg, das er 1935 abschloss. 1936 folgte die Promotion, 1937 die Anstellung als Assistenzarzt an der Universitätsklinik Jena. 1938 übernahm er vom Onkel seiner Frau die Landarztpraxis in Merchingen bei Osterburken.

Nach dem Machtantritt Hitlers schloss er sich der NSDAP an und wurde 1934 Mitglied der SS. Im September 1939 wurde Dr. Eduard Wirths zur Waffen-SS eingezogen und als Truppenarzt eingesetzt. Aufgrund einer Herzerkrankung für kriegsuntauglich erklärt, startete im April 1942 eine Karriere als KZ-Arzt.

Schon nach wenigen Monaten wurde er vom einfachen Lagerarzt in Dachau zum „Ersten Lagerarzt“ in Neuengamme und bald darauf zum Standortarzt in Auschwitz befördert. Ihm unterstanden alle Lager- und Truppenärzte, unter anderem Josef Mengele, der berüchtigte „Todesengel von Auschwitz“.

Dr. Eduard Wirths blieb bis zur Räumung des Lagers in Auschwitz. Nach Kriegsende geriet er in britische Gefangenschaft, wo er am 20. September 1945 an den Folgen eines Selbstmordversuchs starb.

Was Dr. Eduard Wirths tat, tat er gründlich und mit absoluter Perfektion. Eine seiner vorrangigen Aufgaben in Auschwitz war zunächst die Bekämpfung des dort grassierenden Fleckfiebers. Dass er dabei offenbar erfolgreich war, berichten später die für ihn als Schreiber arbeitenden Häftlinge Hermann Langbein und Karl Lill.

Waren Gefangene, die sich mit Anzeichen von Fleckfieber im Krankenbau meldeten, zuvor „zur Seuchenbekämpfung“ ermordet worden, so verbot Wirths diese Tötungen nach Aussage von Langbein. Das habe den Häftlingen die Angst vor dem Krankenbau genommen und den Ärzten die Durchführung von Therapie- und Präventionsmaßnahmen ermöglicht. Zur Verbesserung der medizinischen Versorgung im Lager habe er den Ausbau der sanitären Einrichtungen vorangetrieben und inhaftierte Ärzte zur Arbeit im Krankenbau herangezogen.

Bilanz des Grauens

Diesen Bemühungen Wirths’ steht jedoch ein Register unfassbarer Gräueltaten gegenüber: Die direkte und indirekte Mitwirkung an Selektion und Ermordung hunderttausender Häftlinge, die ärztliche Überwachung von Körperstrafen und Exekutionen sowie die fachliche Leitung und eigenständige Durchführung von medizinischen Experimenten an Menschen.

Lagerkommandant Rudolf Höss beschreibt die Aufgaben der SS-Ärzte in Auschwitz: Selektionen der ankommenden Juden-Transporte, Überwachung des Vernichtungsvorgangs durch Zyklon B in den Gaskammern, Ausmusterung arbeitsunfähig gewordener Häftlinge, verschleierte Exekutionen durch Injektion, Schwangerschaftsabbrüche an „fremdvölkischen Frauen“.

Mehrfach wurde Dr. Eduard Wirths ausgezeichnet, unter anderem mit dem Kriegsverdienstkreuz II. und I. Klasse mit Schwertern. In den Jahren 1942 bis 1945 machte er sich der Ermordung Hunderttausender schuldig.

Selbst sah er sich als anständigen Menschen und hatte keinerlei Schuldbewusstsein. Noch unmittelbar vor seinem Tod rechtfertigte er sich mit einer schriftlichen Erklärung: „Ich bemühte mich, meinem christlichen und ärztlichen Gewissen entsprechend, den kranken Häftlingen zu helfen . . .“