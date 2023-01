Sternsinger sammelten 3780,54 Euro

Unterwittighausen. Auch in der Pfarrgemeinde Allerheiligen in Unterwittighausen fand die Sternsingeraktion statt. Eine Reihe von Kindern, aufgeteilt in fünf Gruppen, ging mit ihren Betreuerinnen und Betreuern von Haus zu Haus und brachte den Bewohnern den Segen für das Jahr 2023. Pater Shinto beteiligte sich ebenfalls an dieser Aktion. Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ sammelten die Sternsinger einen stattlichen Betrag von 3780,54 Euro. Bild: Margarete Prax

