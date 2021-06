Spielplatz als neuer Treffpunkt für junge Familien

Wittighausen. Der Gemeinderat Wittighausen hat Bürgermeister Marcus Wessels den Auftrag erteilt, gemeinsam mit den Antragstellern, der Unterstützung des Bauhofes und einem Budget von 5000 Euro einen Spielplatz und Familientreffpunkt im Neubaugebiet „Am Bären“ auf Gemarkung Unterwittighausen zu konzipieren sowie zu erstellen. Zugleich stimmte das Ratsgremium einer außerplanmäßigen Ausgabe in dieser Höhe zu.

Dem Ratsbeschluss zugrunde lag sowohl eine von zahlreichen Bewohnern unterzeichnete schriftliche Anfrage für einen Familientreffpunkt in diesem neuen Wohngebiet als auch eine ausführliche Diskussion und Beratung im Ratsgremium. Bei der beabsichtigten Erweiterung des Baugebietes „Am Bären“ soll dann ein vollwertiger Spielplatz in Form einer Erweiterung dieser jetzt gebilligten „kleinen Lösung“ eingeplant werden.

Bitte geäußert

Bürgermeister Marcus Wessels, an den die Bürger mit einer entsprechenden Bitte herangetreten waren, sei eigenen Angaben nach noch vor einigen Monaten nicht begeistert von dieser Idee gewesen, da es an der Grundschule einen umfangreichen Spielplatz gebe. Andererseits seien die Argumente hinsichtlich des Wunsches nach einem Spielplatz „Am Bären“ durchaus nachvollziehbar.

Zum einen müssten relativ viele und auch kleine Kinder die Ortsdurchfahrt der L 511 queren, um an den Spielplatz an der Grundschule zu gelangen. Zum zweiten sei eine weitere Zunahme der Kinderzahl im Wohngebiet „Am Bären“ zu erwarten, so dass ein zentraler Treffpunkt in diesem Bereich angebracht sein würde.

„Die Antragsteller erwarten keinen Luxusspielplatz, sondern eine Sitzgruppe, eine Schaukel, Rutsche und ein Sandkasten würden reichen. Die Eltern haben ihre Unterstützung bei der Gestaltung und beim Aufbau zugesagt“, berichtete Wessels. Der Platz bei den Kastanien wäre dann eine Art Familientreffpunkt für die Anwohner aus dem Neubaugebiet. Haushaltstechnisch fallen die Spielplätze unter den Posten „Grünanlagen“. Hier seien von den eingestellten 8000 Euro in diesem Jahr bereits 4000 Euro zum Beispiel für Pflege oder Neupflanzung verbraucht. Da im Haushalt eine Neuerrichtung nicht vorgesehen ist, handelt es sich um eine außerplanmäßige Ausgabe.

Vertagt wurde hingegen eine Entscheidung hinsichtlich der Errichtung eines sogenannten „Pumptracks“ in Unterwittighausen. Drei Bürgerinnen waren auf die Gemeinde zugekommen, einen entsprechenden Parcours für Mountainbikes auf dem Grundstück der Gemeinde in Unterwittighausen bei der Mündung des Insinger Baches in den Wittigbach einzurichten.

Erfordernisse geklärt

Seitens der Antragstellerinnen werden derzeit alle baurechtlichen Erfordernisse mit dem Landratsamt geklärt. Sollte der Gemeinderat zustimmen, müsste ein Bauantrag gestellt werden, wobei eine der Beteiligten diese Aufgabe ebenso wie die Planerstellung übernehmen wolle. Bei der Planung sollen die örtlichen Kinder und Jugendlichen eingebunden werden, die Herstellung soll dann als Gemeinschaftsaufgabe mit Unterstützung des Bauhofes erfolgen. Das Vorhaben wird als zusätzliches Bewegungs- und Freizeitangebot von der Gemeindeverwaltung befürwortet, gegebenenfalls werden Fördermöglichkeiten überprüft.

Auf Vorschlag unter anderem von Ratsherr Michael Schinnagel wurde ein Beschluss auf die nächste öffentliche Ratssitzung vertagt. Bis dahin sollen Zahlen für die Kosten einer Realisierung vorgelegt und noch mögliche Standortvarianten in Erwägung gezogen werden. pdw